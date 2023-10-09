Каждый 9-й украинец стал жертвой мошенников с начала полномасштабной войны: данные опроса

С начала полномасштабного вторжения в Украину увеличилась активность кибермошенников. Около 11% украинцев стали жертвами мошенников с начала этого вторжения.

Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса платформы "Опендатабот" и Национального банка (НБУ). Согласно исследованию, более половины украинцев (52,74%) сталкивалось с обманом во время онлайн-покупки/продажи товаров.

На втором месте по распространенности были фишинговые атаки (18,57%), а на третьем – вторжение в соцсети (12,04%). Около 10,18% людей были вынуждены предоставлять свои личные данные по телефону и т.д.

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Директор Департамента платежных систем и инновационного развития Андрей Поддерегин пояснил, что во время войны в Украине аферисты используют уязвимость граждан, тревогу и затруднение. Однако противодействовать этому можно только через осведомленность и критическое мышление.

ЦХарактерно, что большинство случаев, когда граждане теряют свои средства, возникают из-за разглашения ими данных своей платежной карты, одноразовых паролей для подтверждения операций, данных для входа в интернет-банкинг", – сказал специалист.

С начала 2023 года в Украине зарегистрировали около 60 тыс. производств по статье 190 Уголовного кодекса Украины, связанных с мошенничеством. Это число превышает общее количество производств за предыдущие два года: в 2021 году было зарегистрировано 23,8 тысячи производств, а в 2022-м - 32 тыс.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стала популярной мошенническая схема рекрутинга. Стало известно, как действуют аферисты.

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