Украинцы массово жалуются на правила обмена доллара: какую валюту не возьмут и почему дают "плохие купюры"

В Украине в обменниках выдают банкноты доллара плохого качество. Украинцы массово жалуются на качество купюр, однако банки по действующим правилам обязаны принимать такие банкноты, а после продают их клиентам.

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"Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций как покупки, так и продажи, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала", – объясняют в ПриватБанке. Действительно, в постановлении НБУ говорится, что обмену подлежат купюры любого номинала и года эмиссии, если они не имеют значительного повреждения.

У вас должны принять купюру (а также вам могут ее выдать), если:

она имеет локальные потертости (частичная потеря краски на изображениях) и/или потерю бумагой жесткости;

есть отпечатки штампов/печатей, надписи, включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых не превышает 200 кв. мм;

есть пятна, общее количество которых не превышает трех штук диаметром до 5 мм каждое;

присутствуют надрывы или надрезы, общее количество которых не превышает трех штук длиной до 3 мм каждый;

в ней отверстия и проколы, общее количество которых не превышает четырех штук диаметром не более 1 мм каждый.

Все эти банкноты можно получить в кассе банка. Если не согласны, можно отказаться от обмена, но выбирать, какие купюры вы хотите купить, банки не позволяют.

Некоторые банкноты можно обменять только с доплатой (это услуга инкассо). Речь идет о разорванных на части экземплярах, тех, на которых удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически-сменные элементы защиты, защитные ленты. Также с доплатой банки примут такие купюры:

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (поврежденные вследствие длительного действия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

с явными типографскими недостатками.

Услугу инкассо предоставляют не все банки, также они предлагают разную комиссию. К примеру, в ПриватБанке OBOZ.UA сказали, что примут комиссию в размере 10% от суммы. "Платы за проверку банкноты в кассе банка нет, за инкассо есть комиссия 10% от суммы в гривне в эквиваленте по курсу НБУ", – объяснили в банке. То есть из 1000 долларов банку придется отдать в виде комиссии около 100 долларов.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты – в т. ч. долларов – сколько им требуется. Новые правила действуют с 1 декабря, причем как для банков, так и для обменников.

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