Украинцы массово бросились оцифровывать трудовые книжки: как избежать очередей в Пенсионном фонде

Украинцы массово бросились оцифровывать трудовые книжки перед дедлайном 10 июня 2026 года, из-за чего в сервисных центрах Пенсионного фонда (ПФУ) возникли большие очереди и настоящий ажиотаж. В то же время подать документы можно и онлайн через портал, но после оцифровки важно обязательно проверить, весь ли трудовой стаж действительно зачислили в электронную систему.

В соцсетях пользователи публикуют фото и видео переполненных отделений и жалуются на хаос. Люди стоят с папками документов пытаясь успеть до 10 июня – именно тогда завершается пятилетний переходный период для переноса данных в электронный реестр.

"Когда думала, что 2026 – это про искусственный интеллект и технологии, но стою в очереди с трудовой книжкой", – пишет одна из пользовательниц соцсетей после посещения Пенсионного фонда. Причина ажиотажа – завершение перехода на электронные трудовые книжки.

Именно до 10 июня украинцы и работодатели должны передать данные из бумажных документов в Реестр застрахованных лиц. После этого именно электронная трудовая книжка станет основным источником информации для:

назначения пенсии;

подтверждения трудового стажа;

проверки периодов работы;

автоматического начисления пенсионных выплат.

В Пенсионном фонде объясняют, что цифровизация нужна для того, чтобы в будущем люди могли оформлять пенсию автоматически – без необходимости годами собирать справки и носить бумажные документы. Впрочем, многие украинцы узнали о дедлайне только сейчас. Поэтому в сервисных центрах возникла резкая нагрузка.

По состоянию на утро 27 мая больше всего людей фиксировали в сервисных центрах Пенсионного фонда в Киеве. Наиболее перегруженными оказались:

ул. Керченская – более 50 посетителей;

ул. Азербайджанская – почти полсотни человек;

ул. Борисоглебская – несколько десятков посетителей одновременно.

И это только официальные данные по состоянию на 10 утра, в соцсетях люди пишут, что в отдельных отделениях приходится ждать часами. Многие украинцы опасаются, что не успеют подать документы до дедлайна, из-за чего в очередях начинают распространяться слухи о возможной потере стажа или проблемах с пенсией.

Однако, подать документы для оцифровки можно не только лично, но и через интернет. Для этого работает вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Через него можно:

загрузить сканкопии трудовой книжки;

подать документы дистанционно;

проверить стаж;

отслеживать статус обработки.

Подать документы могут как сами работники, так и работодатели. Особенно актуально это для украинцев за рубежом – им не нужно возвращаться в Украину только для оцифровки документов.

В Пенсионном фонде отмечают, что сканировать нужно не только саму трудовую книжку. Для подтверждения стажа также советуют добавлять:

дипломы и документы об образовании;

военный билет;

архивные справки;

свидетельства;

другие документы, которые подтверждают периоды работы или учебы.

Особенно важными остаются данные до 1 января 2004 года. Именно этот период часто подтверждается только бумажными документами. Сканкопии должны быть:

цветными;

четкими;

в формате JPG или PDF;

размером до 1 МБ;

с полностью читабельными печатями, подписями и датами.

Одна из главных проблем, о которой сейчас предупреждают эксперты – люди видят в кабинете статус "Выполнено" и думают, что все завершено успешно. На самом деле это означает лишь то, что документы отсканированы и внесены в систему.

Но это не гарантирует, что весь трудовой стаж автоматически зачислили. После проверки украинцы все чаще обнаруживают проблемы:

отсутствуют годы стажа;

не учтены периоды обучения;

ошибки в фамилиях;

нечеткие записи;

отсутствие печатей;

проблемы со старыми записями.

И хуже всего – об этом многие узнают уже непосредственно перед выходом на пенсию. После оцифровки следует обязательно проверить все данные самостоятельно.

В Пенсионном фонде отмечают, что страховой стаж не аннулируется даже после завершения дедлайна. Однако есть важный нюанс. Если человек не оцифрует документы сейчас, в будущем могут возникнуть сложности с подтверждением отдельных периодов работы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы массово обнаруживают, что годы декретного отпуска после 2004 года могут "исчезнуть" из страхового стажа, если в реестрах нет данных об уплате взносов. Чтобы не потерять право на пенсию или ее часть, нужно заранее проверять справку ОК-5, собирать архивные документы и, при необходимости, быть готовыми отстаивать свой стаж в суде.

