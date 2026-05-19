Декрет может "исчезнуть" из трудового стажа: почему украинцы перед пенсией рискуют потерять годы выплат

Украинцы массово обнаруживают, что годы декретного отпуска после 2004 года могут "исчезнуть" из страхового стажа, если в реестрах нет данных об уплате взносов. Чтобы не потерять право на пенсию или ее часть, нужно заранее проверять справку ОК-5, собирать архивные документы и, при необходимости, быть готовыми отстаивать свой стаж в суде.

Об этом пишет профильный портал "На пенсии". Все больше украинцев, которые готовятся к оформлению пенсии, сталкиваются с неожиданной проблемой – годы, проведенные в декретном отпуске, не отражаются в страховом стаже.

Люди, которые официально работали, выходили в декрет с предприятий и получали государственные выплаты, вдруг узнают, что часть их трудового пути фактически "исчезла" из государственных реестров. Особенно остро эта проблема касается тех, кто находился в отпуске по уходу за ребенком в 2004-2010 годах – именно в этот период правила учета страхового стажа изменились, а электронные базы еще не были полностью синхронизированы.

Из-за этого перед выходом на пенсию многие украинцы обнаруживают, что годы ухода за ребенком не засчитаны, а подтвердить их бывает непросто. Причина кроется в особенностях законодательства. Если до 2004 года весь период ухода за ребенком до трех лет автоматически засчитывался в стаж на основании свидетельства о рождении ребенка, то после 2004-го система изменилась.

Теперь в страховой стаж включают только те месяцы, за которые фактически были уплачены страховые взносы либо работодателем, либо органами социальной защиты. Именно здесь и возникает больше всего проблем. Часто оказывается, что в электронных базах Пенсионного фонда отсутствуют данные об уплате взносов за определенные месяцы или даже за целый год.

При этом человек имеет трудовую книжку с записью об официальном трудоустройстве, приказ о декретном отпуске и даже подтверждение получения пособия, но в цифровом реестре эти данные не отражены. Эксперты объясняют, что само наличие записи в трудовой книжке не всегда гарантирует автоматическое зачисление этого периода в страховой стаж.

Пенсионный фонд ориентируется прежде всего на информацию об уплате взносов. Если работодатель или органы соцзащиты не передали эти данные или они были утрачены при переходе между системами учета, человек вынужден самостоятельно доказывать свое право на этот стаж.

В таких случаях прежде всего рекомендуют уточнить точные даты, когда завершился отпуск по беременности и родам и когда начался отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Отмечается, что это можно сделать по приказам предприятия или через архивные документы, если работодатель уже не существует.

Второй важный шаг – проверить, кто именно должен был платить взносы в этот период. Если во время больничного это обычно делал работодатель, то во время отпуска по уходу за ребенком взносы могли уплачиваться органами социальной защиты. Поэтому нужно обращаться не только в Пенсионный фонд, но и в управления соцзащиты с требованием предоставить архивные справки о выплате помощи.

Юристы советуют не спешить сразу в суд. Судебный иск имеет смысл только тогда, когда человек уже получил официальные письменные ответы от всех возможных учреждений – предприятия или архива, Пенсионного фонда и соцзащиты и везде указано, что данные отсутствуют или период не может быть зачислен.

Только после этого можно обжаловать отказ и доказывать право на зачисление декретного отпуска в страховой стаж через суд. Во многих случаях именно наличие трудовой книжки, свидетельства о рождении ребенка и документов о получении пособия становится ключевым аргументом в пользу будущего пенсионера.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 2027-го снова ужесточат требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Вместе с тем, вероятно, возрастет количество тех, кому придется работать дольше. Если в 2026-м для пенсии в 60 лет нужно иметь 33 года стажа, то в следующем году – 34 года.

