Украинцы до конца августа обязаны заплатить налоги за свои квартиры: сколько и когда

Украинцы обязаны заплатить налоги за свои квартиры до конца августа. Это коснется только тех, кто получил квитанцию с размером налога и при этом имеет жилье, площадь которой превышает норму.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Норма при этом установлена законодательством. Правда, местная власть имеет возможность "увеличить" норму (уменьшать ее нельзя). Граничный размер "нормы" на недвижимость составляет:

60 квадратов для квартиры;

120 квадратов на дом;

180 квадратов, если в собственности есть и дом, и квартира.

При этом, если недвижимость (например квартира) разделена между несколькими собственниками (мужем и женой), то норму в 60 квадратов применяют для каждого. Налог насчитывается только на "лишнюю" площадь.

Размер налога составляет до 1,5% минимальной зарплаты за прошлый год. В прошлом году минималка была в размере 6700 грн (и не изменилась до сих пор). Таким образом, максимальная сумма налога для "лишней" площади составляет 100,5 грн за квадратный метр.

Налог на недвижимость поступает в местные бюджеты. Для небольших населенных пунктов это может быть одним из основных источников дохода. При этом налог нужно платить по месту регистрации. Если вы владеете недвижимостью неполный год, то платить нужно только за те месяцы, когда вам принадлежали квартира или дом.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысили налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, вернут проверки бизнеса.

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