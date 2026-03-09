Украинцы бросились покупать старые квартиры: какие и где выбирают чаще всего

В 2025 году в Украине продали более 205 тысяч квартир и домов, что на 15% больше, чем годом ранее. Больше всего сделок пришлось на Киев и Киевскую область, где покупатели особенно активно бросились покупать подержанные квартиры на вторичном рынке, тогда как общее количество ипотечных договоров в стране несколько уменьшилось.

Об этом сообщают аналитики одного из профильных порталов для поиска недвижимости. Согласно информации, в течение 2025 года в стране было продано 205,3 тысячи квартир и домов.

Для сравнения, в 2024 году нотариусы удостоверили 178,4 тысячи сделок купли-продажи жилой недвижимости. Таким образом, рынок вторичного жилья за год вырос примерно на 15%, что в абсолютных цифрах составляет плюс 26,9 тысячи сделок.

Аналитики отмечают, что такая динамика свидетельствует о постепенном оживлении рынка. Покупатели все чаще выбирают готовое жилье, которое можно сразу использовать для проживания, не тратя годы на строительство или ремонт новостроек.

Наибольшее количество сделок по покупке жилья традиционно приходится на столичный регион. В 2025 году на Киев и Киевскую область суммарно пришлось 24,5% всех сделок по продаже жилья в Украине.Хотя этот показатель несколько ниже, чем в 2024 году, когда столичный регион обеспечивал почти 27% сделок, общее количество приобретенного жилья здесь все же выросло, в частности:

в Киеве за год купили 34,8 тысячи квартир;

в Киевской области – 17,4 тысячи квартир и домов.

По сравнению с предыдущим годом, количество сделок в столице увеличилось примерно на 2%, тогда как в пригороде рост был значительно заметнее на 24%. Эксперты объясняют это тем, что часть покупателей выбирает жилье за пределами столицы из-за более низких цен и возможности приобрести большую площадь за те же деньги.

Спрос на вторичном рынке часто объясняют несколькими факторами. Во-первых, старые квартиры обычно стоят дешевле новостроек. Во-вторых, они уже введены в эксплуатацию, а значит покупатели могут быстрее переехать.

Поэтому многие украинцы буквально бросились покупать старые квартиры, особенно в крупных городах и пригородах. Для многих семей это способ быстро решить жилищный вопрос или инвестировать средства в относительно стабильный актив.

Также на вторичном рынке легче найти жилье в уже сформированных районах с готовой инфраструктурой – школами, магазинами, транспортом и больницами. Несмотря на активизацию продаж жилья, ситуация с ипотечными кредитами остается более сдержанной.

По данным Министерства юстиции Украины, в 2025 году нотариусы удостоверили 11 606 ипотечных договоров, тогда как в 2024 году их было 12 198. То есть общее количество ипотек в стране уменьшилось примерно на 5%.

Впрочем, в столице наблюдается другая тенденция. В Киеве количество ипотечных сделок выросло почти на 8, с 4591 договора в 2024 году до 4949 в 2025-м. Зато в Киевской области ситуация противоположная.

Здесь произошел резкий спад, если в 2024 году было заключено 1183 ипотечных договора, то в 2025 году только 816, это означает, что количество таких сделок сократилось почти на треть. Эксперты объясняют такую разницу тем, что часть покупателей в пригороде выбирает покупку жилья без кредитов, используя собственные сбережения или средства от продажи другой недвижимости.

в Украине может появиться обязательная регистрация договоров аренды жилья. Тех же, кто продолжит сдавать квартиры и дома без этого документа, намерены штрафовать. Заявленная же цель такого потенциального обновления функционирования рынка аренды – выведение недобросовестных арендодателей из тени.

