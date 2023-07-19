Украинцев зовут на работу в антарктическую экспедицию: сколько платят на станции и куда подавать документы
Национальный антарктический научный центр МОН Украины (НАНЦ) начал отбор в экспедицию на 2024-2025 годы. Работать предлагают на антарктической станции "Академик Вернадский" (Галиндез, Западная Антарктика).
Об этом говорится в объявлении на сайте НАНЦ. Всего наберут 7 ученых и 5 членов команды жизнеобеспечения (среди которых и повар). На станции ученые проводят исследование геокосмоса и т.д.
Требования к тем, кто хочет работать на станции:
- отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья для работы в экстремальных условиях Антарктики;
- способность работать в условиях депривации;
- неконфликтность и коммуникабельность, желательно – владение одним из иностранных языков (лучше всего английским и/или испанским).
Обязательно – высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня. Желательно опыт работы в экспедициях и участие в полевых исследованиях по специальности. Также приветствуется наличие научных публикаций по специальности.
Ищут таких специалистов:
- ученного в сфере геологии и геофизики;
- ученный физических наук;
- ученый в сфере науки о жизни;
- специалист станции;
- ведущий специалист;
- повар;
- электрик;
- системный механик;
- администратор связи.
Желающим нужно подать по адресу [email protected] следующие документы: резюме, заявление, мотивационное письмо, копии документов об образовании, копия трудовой книжки, документ, подтверждающий стаж. Телефон для справок по вопросам Конкурса: (098) 805-88-44, координатор Конкурса – Левченко Наталья Николаевна.
Рекомендуемые кандидаты, подтвердившие возможность участвовать в экспедиции по состоянию здоровья, проходят учебно-тренировочное собрание, необходимое обучение и тренинги за счет ГУ НАНЦ. Помимо зарплаты, также будут платить 54 тыс. грн в месяц в виде "полевого обеспечения".
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