Украинцев зовут на работу в антарктическую экспедицию: сколько платят на станции и куда подавать документы 

Национальный антарктический научный центр МОН Украины (НАНЦ) начал отбор в экспедицию на 2024-2025 годы. Работать предлагают на антарктической станции "Академик Вернадский" (Галиндез, Западная Антарктика).

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Об этом говорится в объявлении на сайте НАНЦ. Всего наберут 7 ученых и 5 членов команды жизнеобеспечения (среди которых и повар). На станции ученые проводят исследование геокосмоса и т.д.

Требования к тем, кто хочет работать на станции:

отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний по состоянию здоровья для работы в экстремальных условиях Антарктики;

способность работать в условиях депривации;

неконфликтность и коммуникабельность, желательно – владение одним из иностранных языков (лучше всего английским и/или испанским).

Обязательно – высшее образование не ниже второго (магистерского) уровня. Желательно опыт работы в экспедициях и участие в полевых исследованиях по специальности. Также приветствуется наличие научных публикаций по специальности.

Ищут таких специалистов:

ученного в сфере геологии и геофизики;

ученный физических наук;

ученый в сфере науки о жизни;

специалист станции;

ведущий специалист;

повар;

электрик;

системный механик;

администратор связи.

Желающим нужно подать по адресу [email protected] следующие документы: резюме, заявление, мотивационное письмо, копии документов об образовании, копия трудовой книжки, документ, подтверждающий стаж. Телефон для справок по вопросам Конкурса: (098) 805-88-44, координатор Конкурса – Левченко Наталья Николаевна.

Рекомендуемые кандидаты, подтвердившие возможность участвовать в экспедиции по состоянию здоровья, проходят учебно-тренировочное собрание, необходимое обучение и тренинги за счет ГУ НАНЦ. Помимо зарплаты, также будут платить 54 тыс. грн в месяц в виде "полевого обеспечения".

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