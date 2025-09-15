Украинцев призвали сдавать монеты разных номиналов: в Нацбанке назвали причину и срок
Нацбанк запустил сбор монет разных номиналов – как копеек, так и гривен. Длиться он будет с 15 сентября по 28 ноября – в рамках проведения благотворительной акции для помощи животным, пострадавшим от войны.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили:
- Акция получила название #PowerCoins.
- Ее проводят совместно со всеукраинским движением UAnimals.
"Чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты и в период с 15 сентября по 28 ноября 2025 года отнести их в ближайшее отделение банка-партнера акции. Банк перечислит эти средства на счет UAnimals", – говорится в сообщении.
Какие монеты могут сдать украинцы
- 10 коп.;
- 50 коп.;.
- 1 грн;
- 2 грн;
- 5 грн;
- 10 грн.
В какие банки можно сдавать монеты
- Ощадбанк.
- ПУМБ.
Перечень отделений банков, в которые можно сдать монеты в рамках акции, находится по ссылке.
На что будет направлена собранная сумма
- Корм для эвакуированных животных, спасенных из зоны боевых действий.
- Лечение раненых и больных животных.
Речь, в частности, о финансировании ветеринарной помощи, операций, лекарств, реабилитации и базовой вакцинации для животных, которые получили травмы или болезни в результате войны.
- Вольеры и устройства для приютов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд. При этом украинцы могут обменять такие копейки на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Времени для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.
