Нацбанк выводит из обращения монеты: какие подлежат изъятию

В Украине выводят из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Причина – намерение НБУ оптимизировать номинальный ряд. При этом украинцы могут обменять такие копейки – на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам. Времени же для этого есть до окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что обмен осуществляется:

Бесплатно.

В подразделениях Национального банка и отдельных банках. Полный список находится по ссылке.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

Из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

1 копейка;

2 копейки;

5 копеек;

25 копеек.

Выведение монет из обращения, рассказали в НБУ, является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

повышение защиты и качества денег;

упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

У украинцев намерены "отобрать" 10 копеек

В то же время в Украине могут исчезнуть монеты 10 копеек. Дело в том, что в Национальном банке рассматривают возможность прекращения их выпуска.

"Решение о постепенном изъятии монет номиналом 10 копеек позволит сократить расходы государства и участников наличного обращения на изготовление. А также обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", – рассказали в Нацбанке.

При этом подчеркивается: до принятия отдельного решения об их окончательном изъятии эти монеты и дальше будут оставаться в обращении. То есть сейчас ими можно свободно рассчитываться.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Национальном банке хотят прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

