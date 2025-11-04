Украинцев обманывают во время отключений света: энергетики раскрыли мошенническую схему
Из-за активизации российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в интернете активизировались мошенники и недобросовестные владельцы Telegram-каналов, которые используют информацию об обесточивании и графики почасовых отключений света для подъема активности на своих ресурсах. Но верить следует только данным из официальных ресурсов – от Министерства энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго.
Об этом сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго", но подобные случаи касаются не только Ивано-Франковской области, но и остальных регионов страны. "Подобные сообщения – это фейки и возможная часть российской информационно-психологической операции", – предупредили энергетики и объяснили, по каким признакам можно обнаружить фейковую информацию.
Канал распространения
Проверенные сообщения о состоянии энергосистемы региона, об аварийных ситуациях, графиках отключений и т.д. поступают через официальные каналы облэнерго. Их распространяют через:
- сайты компании;
- страницы компании в Facebook;
- информационные каналы в Viber и Telegram.
Заголовки
Фейковые сообщения могут содержать слишком эмоциональные и громкие формулировки:
- "Шок!";
- "Стало известно, когда украинцев будут массово отключать...";
- "Неожиданное заявление от известного лица".
Логотип и дизайн
Облэнерго используют характерные логотипы и корпоративные цвета предприятий.
Качество сообщения
Следует обращать внимание на картинки, орфографические ошибки, наличие русизмов – некачественно поданная информация сомнительного вида или содержания является признаком мошенничества.
Что предшествовало
Ранее с аналогичными предупреждениями выступали в Министерстве энергетики. В частности, после массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 4 октября во многих Telegram-каналах начала активно распространяться недостоверная информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины.
Мошенники пытались заставить пользователей переходить по сомнительным ссылкам и подписываться на неизвестные Telegram-каналы, увеличивая аудиторию своих ресурсов и потенциально используя персональные данные в недобросовестных целях. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой.
Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь
Как сообщал OBOZ.UA, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко посоветовал украинцам надевать дополнительный свитер и не нагревать дома до 20-22°C, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Прогноз на зиму показывает рост потребления электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы. Отмечается, что экономия в быту поможет избежать аварийных отключений.
