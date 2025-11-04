Украинцев обманывают во время отключений света: энергетики раскрыли мошенническую схему

Из-за активизации российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины в интернете активизировались мошенники и недобросовестные владельцы Telegram-каналов, которые используют информацию об обесточивании и графики почасовых отключений света для подъема активности на своих ресурсах. Но верить следует только данным из официальных ресурсов – от Министерства энергетики, "Укрэнерго" и облэнерго.

Об этом сообщили в "Прикарпатьеоблэнерго", но подобные случаи касаются не только Ивано-Франковской области, но и остальных регионов страны. "Подобные сообщения – это фейки и возможная часть российской информационно-психологической операции", – предупредили энергетики и объяснили, по каким признакам можно обнаружить фейковую информацию.

Канал распространения

Проверенные сообщения о состоянии энергосистемы региона, об аварийных ситуациях, графиках отключений и т.д. поступают через официальные каналы облэнерго. Их распространяют через:

сайты компании;

страницы компании в Facebook;

информационные каналы в Viber и Telegram.

Заголовки

Фейковые сообщения могут содержать слишком эмоциональные и громкие формулировки:

"Шок!";

"Стало известно, когда украинцев будут массово отключать...";

"Неожиданное заявление от известного лица".

Логотип и дизайн

Облэнерго используют характерные логотипы и корпоративные цвета предприятий.

Качество сообщения

Следует обращать внимание на картинки, орфографические ошибки, наличие русизмов – некачественно поданная информация сомнительного вида или содержания является признаком мошенничества.

Что предшествовало

Ранее с аналогичными предупреждениями выступали в Министерстве энергетики. В частности, после массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 4 октября во многих Telegram-каналах начала активно распространяться недостоверная информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины.

Мошенники пытались заставить пользователей переходить по сомнительным ссылкам и подписываться на неизвестные Telegram-каналы, увеличивая аудиторию своих ресурсов и потенциально используя персональные данные в недобросовестных целях. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой.

Как узнать об отключениях в других регионах и где смотреть очередь

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко посоветовал украинцам надевать дополнительный свитер и не нагревать дома до 20-22°C, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Прогноз на зиму показывает рост потребления электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы. Отмечается, что экономия в быту поможет избежать аварийных отключений.

