Украинцам ввели экстренные отключения света? В Минэнерго опровергли фейк

По Украине начали распространяться фейковые сообщения о якобы экстренных отключениях света, стилизованные под официальные сообщения, но пока энергосистема стабильна и ограничений нет. Чтобы не стать жертвой мошенников, следует проверять информацию исключительно на официальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. После ночной массированной ракетно-дроновой атаки во многих Telegram-каналах начала активно распространяться недостоверная информация о якобы ожидаемых экстренных отключениях электроэнергии во всех регионах Украины.

Для придания правдоподобности мошенники визуально стилизуют такие сообщения под официальные сообщения Министерства энергетики и ссылаются на "Укрэнерго", добавляя сфабрикованные графики отключений для разных городов. Такие фейковые сообщения являются очередной манипуляцией на сверхчувствительной теме электроснабжения.

Мошенники пытаются заставить пользователей переходить по сомнительным ссылкам и подписываться на неизвестные Telegram-каналы, увеличивая аудиторию своих ресурсов и потенциально используя персональные данные в недобросовестных целях. Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается стабильной и контролируемой.

НЭК "Укрэнерго" не применяет никаких мер ограничения потребления электроэнергии ни в одном регионе. Все актуальные и правдивые графики ограничений электроснабжения публикуются исключительно на официальных ресурсах.

Чтобы не стать жертвой дезинформации, пользователям советуют доверять только проверенным источникам и не переходить по ссылкам из сомнительных Telegram-каналов, даже если сообщение выглядит правдоподобным. Информация о возможных отключениях всегда доступна на официальных страницах энергоснабжающих компаний в вашем регионе.

Советы для безопасности

проверяйте новости и графики отключений только на официальных сайтах и социальных страницах НЭК "Укрэнерго", Минэнерго и облэнерго;

игнорируйте сообщения в Telegram, которые требуют перехода по ссылке или подписки на сторонние каналы;

не предоставляйте личные данные на непроверенных ресурсах – это может привести к мошенничеству;

распространяйте только проверенную информацию среди друзей и знакомых, чтобы не поддерживать распространение фейков.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой в Киеве и в других регионах ожидаются ограничения электроэнергии, поскольку Россия будет продолжать бить по энергетической инфраструктуре. Ситуация будет тяжелой, но контролируемой.

