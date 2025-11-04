"Нужно надеть дополнительный свитер": глава "Укрэнерго" посоветовал украинцам не нагревать дома до комфортной температуры

Украинцам советуют надевать дополнительный свитер и не нагревать дома до 20-22°C, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему. Прогноз на зиму показывает рост потребления электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы. Отмечается, что экономия в быту поможет избежать аварийных отключений.

Об этом рассказал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко в эфире телемарафона. Он призвал граждан уменьшить нагрузку на систему, не перегревая жилье, и отметил, что вместо того чтобы включать дополнительные обогреватели – лучше просто надеть свитер.

По словам Зайченко, в октябре 2025 года потребление электроэнергии выросло примерно на 25% по сравнению с сентябрем. Причиной этого стало резкое похолодание, повышенная влажность и активное использование бытовых обогревателей.

"Потребление действительно растет. Это связано с тем, что большинство бытовых потребителей перешли на отопление кондиционерами и обогревателями. Это довольно трудно дается нашей энергосистеме, особенно в период значительных атак", – объяснил он.

Хотя включение централизованного отопления немного снизит нагрузку, дальнейшее снижение температуры приведет к новому росту потребления, предупредил глава "Укрэнерго". Зайченко отдельно отметил, что самыми тяжелыми периодами для энергосистемы остаются часы пиковой нагрузки – с 8:00 до 11:00 утра и с 15:00 до 22:00 вечера. Именно в эти промежутки украинцы массово включают бытовые приборы, готовят пищу, обогревают дома или заряжают гаджеты.

"Бытовые потребители, которые сейчас являются крупнейшими потребителями электроэнергии в Украине, должны менять свое поведение. Нужно не доводить температуру в помещении до максимально комфортных 20-22 градусов, а надеть дополнительный свитер и этим помочь энергосистеме справиться с вызовами", – отметил руководитель компании.

Также он посоветовал переносить использование мощных электроприборов – стиральных машин, бойлеров, мультиварок и т.д. – на ночь или дневное время, когда нагрузка на систему меньше. Украинская энергосистема продолжает стабильно функционировать, но находится под постоянной угрозой ракетных и дроновых атак. Повреждение линий электропередач и генерационных мощностей требует колоссальных усилий от энергетиков.

В таких условиях даже небольшие изменения в потреблении населением имеют значение. Каждый сэкономленный киловатт помогает энергетикам поддерживать баланс между производством и потреблением, особенно в вечерние часы.

