Украинцев массово обманывают во время онлайн-покупок: как работает распространенная мошенническая схема

Украинцев массово обманывают во время онлайн-покупок через фейковые объявления с низкими ценами, где мошенники переводят общение в мессенджеры и присылают поддельные ссылки для оплаты. После ввода данных банковской карты деньги списываются, сайт показывает "ошибку платежа", а "продавец" сразу исчезает.

Видео дня

Об этом сообщает полиция Ровенской области. Только за одну неделю правоохранители получили почти сотню обращений от граждан, которые стали жертвами мошеннических схем .

Самая распространенная из них – покупка и продажа товаров через интернет. По этой схеме аферисты обманули 16 жителей области, которые в целом потеряли почти 500 тысяч гривен.

Механизм мошенничества хорошо отработан и рассчитан на эмоции покупателя. Злоумышленники создают фейковые объявления на популярных онлайн-площадках, используя реальные фотографии товаров. Главная приманка – цена, которая заметно ниже рыночной и создает иллюзию выгодной сделки.

Когда потенциальный покупатель откликается на объявление, "продавец" настаивает на переходе из официального чата платформы в мессенджеры – Viber, Telegram или WhatsApp. Это объясняют удобством, мол, там легче сбросить дополнительные фото, видеообзор или быстрее договориться о деталях. Именно после этого и начинается самый опасный этап.

В мессенджере покупателю присылают ссылку для оплаты или "оформления доставки". Внешне сайт может выглядеть убедительно – почти как страница известной платформы или службы доставки. Человек вводит данные банковской карты, после чего средства списываются.

Далее система намеренно выдает сообщение об "ошибке платежа" или "неудачной транзакции" с предложением повторить попытку. В некоторых случаях деньги могут исчезать несколько раз. После этого "продавец" прекращает выходить на связь, а номер телефона или аккаунт исчезает. Правоохранители призывают украинцев быть максимально осторожными во время онлайн-покупок и придерживаться базовых правил безопасности:

пользуйтесь только официальными чатами внутри торговых платформ;

только официальными чатами внутри торговых платформ; не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они выглядят "официально";

по возможности выбирайте наложенный платеж, а не предоплату;

никогда не вводите данные банковской карты на сторонних сайтах;

проверяйте дату создания профиля продавца, отзывы и историю продаж.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцев атакуют киберпреступники, которые маскируются под Национальный банк Украины (НБУ) и рассылают фейковые письма с опасными вложениями. Открытие таких файлов может привести к похищению персональных данных и доступа к банковским счетам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!