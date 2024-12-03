Украинцев не пускают через границу без транспорта: какие пункты пропуска закрыты для пешеходов

Утром 3 декабря на большинстве пунктов пропуска на украинской границе нет очередей транспорта. Там же, где они есть, скопление относительно небольшое – 10-20 легковых авто. В то же время на многих пунктах пропускают только транспорт – пропуск пешеходов не осуществляется. Больше всего таких пунктов находится на границе с Польшей.

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Об этом сообщили в Западном региональном управление Госпогранслужбы Украины. Там отметили, что по состоянию на 9:00 скопление машин зафиксировано лишь на пунктах пропуска:

"Устилуг" (граница с Польшей) – 20 легковых авто, 1 автобус;

"Тиса" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто, 2 автобуса;

"Косино" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто;

"Лужанка" (граница с Венгрией) – 10 легковых авто.

Пешеходов не пропускают через границу

В то же время на многих пунктах пропуска не осуществляется пропуск через границу пешеходов. Так, на границе с Польшей это пункты:

"Ягодин" (также временно не осуществляется пропуск легковых авто);

"Устилуг";

"Угринов";

"Рава-Русская";

"Грушев";

"Краковец";

"Смильница".

На границе со Словакией – "Ужгород".

На границе с Венгрией – "Тиса".

На границе с Румынией – "Дьяково".

В целом же пропуск пешеходов через границу может не осуществляться по разным причинам, в частности:

ради обеспечения безопасности;

из-за проведения ремонтов и пр.

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Ранее же на границе с Румынией частично приостановит пропуск транспортных средств пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией". Причина – аварийное состояние конструкции моста через реку Тиса и ремонтные работы на нем. Как рассказали в Госпогранслужбе:

Осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:30.

Ожидается, что в таком режиме пункт пропуска будет работать в течение 35 дней, начиная с 22 ноября.

Движение пешеходов на пункте пропуска останавливаться не будет.

"Пункт пропуска "Солотвино – Сигету-Мармацией" частично приостановит пропуск транспортных средств. По информации румынской стороны, в связи с аварийным состоянием конструкции моста через реку Тиса и с целью проведения работ по его восстановлению осуществление пропуска транспортных средств будет остановлено с 09:00 по 15:30, с понедельника по пятницу", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, польские фермеры, блокировавшие границу с Украиной в пункте пропуска "Медыка – Шегини", прекратили свой протест до 10 декабря. До того времени они надеются получить ответ на свои требования от местного министра сельского хозяйства – в частности, относительно противодействия соглашению о свободной торговле между ЕС и странами Южной Америки. Если ответ сочтут неудовлетворительным, организаторы блокады угрожают не только возобновить ее, но и расширить.

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