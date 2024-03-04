Украинцев хотят "выгонять" из Польши за выезд даже на 1 день: СМИ узнали о возможном резком ужесточении правил

Для украинских беженцев в Польше могут ввести ограничения в выплатах, а также новые условия пребывания в стране. Изменения еще не приняты. Среди прочего обсуждается, к примеру, лишение статуса временной защиты за выезд из Польши хотя бы на день, а также отмена единоразовой денежной выплаты новоприбывшим.

О таких планах сообщило польское издание Gazeta Prawna. По данным издания, сейчас свои варианты ограничений предлагают местные власти. Позже эти предложения могут войти или не войти в очередной пакет поправок к специальному законодательству.

"Опрос, проведенный в воеводских управлениях, показывает, что большинство замечаний касаются объема поддержки, оказываемой воеводами и органами местного самоуправления. Однако есть и требования ужесточить действующие правила для устранения злоупотреблений", – говорится в материале.

Аннулирование права на пребывание

Одно из предложений касается отмены статуса временной защиты (дает право на пребывание и трудоустройство) для тех, кто выезжает в Украину даже на один день без уважительной причины. Авторы инициативы считают, что это поможет предотвратить злоупотребление социальными выплатами.

В настоящее время статус аннулируется после 30 дней пребывания за пределами Польши. По данным СМИ, Любушский воевода указывает, что частые поездки украинцев с целью отдыха, туризма или бизнеса свидетельствуют об "отсутствии сложных жизненных обстоятельств".

Также предлагается более тщательно проверять получателей помощи и лишать статуса защиты тех, кто не придерживается финансовых обязательств. СМИ отмечают, что некоторые украинцы не покрывают расходы на проживание и питание в приемных центрах.

Отмена помощи новоприбывшим

Региональные власти в Польше выступают за аннулирование положения о выплате единовременного пособия в размере 300 злотых (около 2800 грн) на человека при прибытии из Украины. Эта помощь предназначается для покрытия первичных расходов, например, питания, покупки одежды, обуви, средств личной гигиены и т.д.

Идея отменить выплату возникла из-за того, что все меньше украинцев попадают в Польшу в результате экстренной эвакуации из самой Украины. В то же время, по данным социальных служб, растет число тех, кто приезжает в Польшу прибывающих с намерением поселиться в ЕС или же перебирается в эту страну из других стран блока.

В целом в вопросе выплат предлагается сосредоточить внимание на поддержке уязвимых категорий населения. Например, это дети, лица с инвалидностью и серьезными заболеваниями, пожилые люди и т.д.

Ужесточение правил проживания

Нынешние нормы действуют до 30 июня 2024 года. После этой даты возможны изменения в правилах. Какими именно они могут быть, пока не сообщается. Однако, по данным СМИ, речь идет о необходимости активизировать адаптацию беженцев в польском обществе и усилить контроль за соблюдением законодательства.

Кроме того, отмечается, что все воеводства ведут отдельные реестры выплаченных пособий. Теоретически это позволяет недобросовестным получателям пользоваться несколькими выплатами одновременно. Чтобы остановить эту практику предлагается создать единый реестр выплат.

При этом следует учитывать, что в целом Польша планирует продлить действия статуса временной защиты для украинцев до 4 марта 2025 года. Такое решение будет соответствовать общему подходу Европейского Союза к этому вопросу.

По подсчетам властей, на данный момент в Польше находится около 1 млн украинцев, приехавших после начала полномасштабной войны, а также еще около 1,5 млн человек, проживавших в стране до войны. При этом 42% тех, кто прибыл после 24 февраля 2022 года, собираются вернуться в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, в парламенте Нидерландов предложили ужесточить правила, которые регулируют финансовые обязательства трудоустроенных беженцев. Если инициатива будет одобрена, украинцам придется платить за жилье и питание в этой стране.

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