Придется платить за жилье: в стране ЕС захотели ужесточить правила для украинцев

В парламенте Нидерландов предложили ужесточить правила, которые регулируют финансовые обязательства трудоустроенных беженцев. Если инициатива будет одобрена, украинцам в этой стране придется платить за жилье и питание.

Как пишет dutchnews.nl, речь идет именно о трудоустроенных беженцах. По данным издания, парламентарии серьезно настроены на изменение правил пребывания в стране мигрантов из Украины.

Сейчас украинские беженцев в Нидерландах имеют статус, который по правам соответствует статусу граждан ЕС. Среди прочего украинцы имеют право на проживание и трудоустройство.

Однако также беженцы получают финансовую помощь в размере от 280 до 380 евро в месяц (до 15,6 тыс. грн) для покрытия жилищных расходов. Предполагается, что выплата этой помощи должна прекращаться с момента получения работы. В то ж время контроль за этим процессом вызывает проблемы.

Кроме того, украинцы освобождены от платы за медицинское страхование, коммуналку и налоги. В парламенте Нидерландов считают, что те, кто нашел работу, все же должны иметь больше расходов на собственные нужды.

"Более половины украинцев работают. Это очень хороший прогресс. Но я не думаю, что это справедливо, если кто-то, кто работает, получает доход и получает бесплатное жилье, не должен ничего платить. Справедливый личный вклад кажется мне разумным", – объяснил депутат Каспер Велдкамп.

"Украинцы, которые работают здесь, должны внести вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать лица, ищущие убежища, и люди, получающие пособие. К украинцам нужно относиться точно так же, как и ко всем остальным в этой стране", – добавила депутат Кати Пири.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Польше продлили сроки пребывания украинских беженцев. Президент страны Анджей Дуда подписал акт о помощи гражданам Украины.

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