Украинцев хотят штрафовать почти на 9 тысяч: за что водители могут получить наказание

В Украине могут начать штрафовать водителей за езду в зимний период на летней резине. Ожидается, что размер наказания составит 340 грн для легковых автомобилей и 8 500 грн для грузовиков и автобусов.

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Об этом рассказал первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Алексей Белошицкий, передают Українські новини. Он отметил: в настоящее время в Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект.

"Зимняя резина – это уже не вопрос дискуссий, это уже доказанный факт, что это и меньший тормозной путь и большая управляемость автомобилем и меньший риск негативных последствий в виде ДТП, особенно с пострадавшими и погибшими. То есть этот вопрос надо или не надо. Это вопрос, что нужно. Просто пока это рекомендация, которая прописана в правилах дорожного движения. То есть, техническое состояние должно отвечать, а конкретики никакой нет", – объяснил необходимость нового штрафа Белошицкий.

При этом он признал: вероятность того, что наказание будет введено в ближайшее время, низкая. Ведь:

Продолжается законодательная дискуссия и "есть множество нюансов".

Также, по его словам, есть много противников самой идеи.

"Нас поддерживает в этом ряд депутатов. Но пока до этого вопроса не дошли и я думаю, что этой зимой вряд ли дойдут", – констатировал Белошицкий.

Водителей хотят штрафовать за превышение транспортом допустимого уровня шума

Также для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Размер наказания предполагается установить на уровне 17 000 грн. За повторное нарушение придется платить уже 34 000 грн.

Соответствующий законопроект № 9564 подан в Верховную Раду. Его авторами выступила группа народных депутатов, среди которых Давид Арахамия (председатель фракции "Слуга народа"), Павел Сушко, Юлия Гришина (заместители председателя фракции "Слуга народа") и др.

В повестку дня парламента документ был включен в начале февраля. Соответственно, народные депутаты могут его рассмотреть в любое время.

В объяснительной записке к документу отмечается: необходимость введения штрафа обусловлена тем, что некоторые водители устанавливают на свои транспортные средства оборудование, использование которого приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя, что:

нарушает "тишину и покой граждан";

вызывает недовольство общества.

Усугубляет ситуацию то, что "во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов". Они создают представление об авиационной и ракетной опасности, "отвлекая Вооруженные силы и правоохранителей".

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы при достижении 25 и 45 лет должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна, и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового образца, он считается недействительным – и за это грозит штраф от 17 до 51 грн.

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