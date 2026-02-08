Украинцев атакуют мошенники с предложением приобрести водительское удостоверение: как распознать фейковые аккаунты

В Украине невозможно легально купить водительское удостоверение онлайн – все такие объявления в соцсетях является мошенничеством. Настоящий документ выдают только после обучения в автошколе и сдачи экзаменов в сервисном центре Министерства внутренних дел (МВД), и он отображается в государственных реестрах и Дії.

Об этом сообщает Главное управление МВД. Мошенники создают фейковые аккаунты, которые маскируются под официальные страницы сервисных центров.

Они используют реальные названия учреждений, копируют фото с официальных сайтов, публикуют поддельные "отзывы клиентов" и даже указывают якобы настоящие графики работы и номера телефонов. Главная наживка – обещание оформить "официальное удостоверение", которое якобы будет отображаться в государственных реестрах и приложении Дія. На самом деле ни один такой документ не имеет юридической силы.

Кроме потери денег, люди передают мошенникам копии паспортов, идентификационных кодов, фото и другие персональные данные. По словам Киберполиции, эту информацию могут использовать для оформления кредитов, взлома аккаунтов или других мошеннических схем. В итоге человек остается без средств и с риском серьезных финансовых и юридических последствий. Специалисты советуют насторожиться, если:

вам предлагают водительское удостоверение без обучения и экзаменов;

просят присылать копии документов в личные сообщения;

требуют предоплату "за срочность" или "услуги посредника";

уверяют, что имеют "своих людей" в сервисном центре МВД.

Стоит помнить, что ни один сервисный центр МВД не продает водительское удостоверение онлайн и не работает через соцсети или мессенджеры. Единственный законный путь – это:

самостоятельное изучение ПДД или обучение в автошколе;

сдача теоретического экзамена в сервисном центре МВД;

прохождение практического обучения;

сдача практического экзамена.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине разоблачили мошенников, которые под видом помощи ООН и онлайн-продаж на OLX обманули граждан почти на 500 тыс. грн. Сейчас трем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

