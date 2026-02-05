"Выплаты от ООН" и объявления на OLX: разоблачена мошенническая схема на 500 тыс. грн

В Украине разоблачили мошенников, которые под видом помощи ООН и онлайн-продаж на OLX обманули граждан почти на 500 тыс. грн. Сейчас трем фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили в Киберполиции, злоумышленников в возрасте от 20 до 25 лет из Харьковской и Днепропетровской областей задержали и объявили подозрение в мошенничестве. Устанавливаются остальные участники преступной схемы, некоторые из которых могут находиться за рубежом.

Что выяснили следователи

Группировка работала по двум сценариям обмана потенциальных жертв .

. По первому сценарию молодые люди распространяли ссылки на фейковые ресурсы на известной площадке онлайн-торговли OLX .

. По второму – в популярных мессенджерах распространяли фишинговые ссылки под предлогом предоставления денежных средств якобы в рамках проекта "еДопомога".

В обоих случаях фигуранты побуждали собеседников перейти по ссылкам и ввести конфиденциальные данные на подконтрольных ресурсах.

Группировка имела четкое распределение ролей: "воркеры" общались от имени проекта или фейковых продавцов , а "вбиверы" получали доступ к счетам и перечисляли средства .

, а . Таким образом злоумышленники обманули по меньшей мере 10 человек на почти 500 тыс. грн.

Задержанным мошенникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190(Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас им грозит до 12 лет тюремного заключения, а в суд направлено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Результаты обысков

Полицейские провели обыски по местам проживания фигурантов на территории Харьковской, Одесской и Днепропетровской областей и изъяли доказательства преступной деятельности:

компьютерную технику;

мобильные телефоны;

банковские карты.

Что такое фишинг

В основе разоблаченной схемы лежал фишинг. Это метод обмана, когда мошенники присылают поддельные электронные письма, сообщения в мессенджерах или SMS, имитирующие официальные сообщения банков или других финансовых учреждений. В таких сообщениях содержатся ссылки на фальшивые веб-сайты, которые внешне выглядят как настоящие. На этих сайтах у пользователей запрашивают банковские данные или предлагают "проверить счет", что на самом деле завершается кражей информации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украине мошенники рассылают гражданам фейковые сообщения о несуществующих соцвыплатах, – в частности, 6 500 грн в рамках программы "Теплая зима", последним днем приема заявок по которой было 17 декабря 2025 года. Цель злоумышленников – получение доступа к банковским данным украинцев для похищения их денег.

