Украинцам выплачивают по 900 евро помощи от страны ЕС: кто может получить

Украинцы, получившие временную защиту в Италии, могут оформить выплату в 300 евро в месяц на три месяца. Таким образом в общем они получат 900 евро. Программа будет действовать в течении всего 2024 года, а деньги начнут выдавать на следующий месяц после подачи заявки.

Об этом сообщает Visit Ukraine. Отмечается: выплата предназначена для взрослых людей.

"Правительство Италии выделило финансовую поддержку для украинцев, оформивших в стране статус временной защиты. Получить бонус можно в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Сумма выплат равна 300 евро в месяц на одного взрослого. Финансовая поддержка будет предоставляться в течение 3 месяцев. То есть, максимально один человек сможет получить 900 евро помощи на проживание", – говорится в сообщении.

Как получить выплату

Чтобы начать получать выплату, следует подать соответствующую заявку. Для этого необходимо обратиться в муниципальный совет города проживания.

При себе нужно иметь ряд документов. В частности:

заявление о получении бонуса;

копию вида на временную защиту;

копия паспорта;

копию итальянского налогового кода (Codice Fiscale);

свидетельство о рождении детей (для лиц, имеющих детей).

В Нидерландах захотели ужесточить правила для украинцев

В то же время, в парламенте Нидерландов предложили ужесточить правила, которые регулируют финансовые обязательства трудоустроенных беженцев. Если инициатива будет одобрена, украинцам в этой стране придется платить за жилье и питание.

Сейчас украинские беженцы в Нидерландах имеют статус, который по правам соответствует статусу граждан ЕС. Среди прочего украинцы имеют право на проживание и трудоустройство.

Однако также беженцы получают финансовую помощь в размере от 280 до 380 евро в месяц (до 15,6 тыс. грн) для покрытия жилищных расходов. Предполагается, что выплата этой помощи должна прекращаться с момента получения работы. В то же время контроль за этим процессом вызывает проблемы.

Кроме того, украинцы освобождены от платы за медицинское страхование, коммуналку и от налогов. В парламенте Нидерландов считают, что те, кто нашел работу, все же должны иметь больше расходов на собственные нужды.

"Украинцы, которые работают здесь, должны внести вклад в собственное жилье. Это то, что должны делать лица, ищущие убежища, и люди, получающие пособие. К украинцам нужно относиться точно так же, как и ко всем остальным в этой стране", – отметила депутат Кати Пири.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, для украинских беженцев в Польше могут ввести ограничения в выплатах, а также новые условия пребывания в стране. Изменения еще не приняты. Среди прочего обсуждается, к примеру, лишение статуса временной защиты за выезд из Польши хотя бы на день, а также отмена единоразовой денежной выплаты новоприбывшим.

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