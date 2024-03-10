Украинцам выдавали фальшивые гривни: какие купюры подделывали мошенники

В Украине фальшивомонетчики стали реже подделывать банкноты гривни – однако полностью от этого не отказались. Так, по итогам 2023 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,1 поддельных. Чаще всего мошенники подсовывали украинцам фальшивые банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года. Прежде всего, 200 грн.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили, что таких купюр было выявлено:

61% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

Какие гривни также часто подделывали

Кроме того часто фальшивомонетчики подделывали "старые" банкноты в 500 грн. Их доля составила:

24% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

Также в лидерах купюры в 100 грн – 8% и 3% соответственно. "Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли всего 7%", – рассказали в регуляторе.

Подделок стало меньше

В то же время, там отметили: в целом фальшивых гривен в Украине стало меньше. К примеру:

по итогам 2023 года на 1 млн настоящих купюр гривне приходилось около 2,1 поддельных;

по итогам 2022 года было около 2,2 фальшивых банкнот на 1 млн настоящих.

При этом подчеркивается: мошенники подделывают банкноты старого образца по причине того, что те хуже защищены. "Новые" же купюры, напротив, имеют усиленную систему защиты.

"В частности, высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 грн, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены инновационные оптически-сменные элементы защиты: гражданам их легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести", – рассказали в НБУ.

Как распознать подделку

Распознать фальшивки можно, в частности на ощупь. В Нацбанке отметили, что так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

У настоящих купюр они изменяют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

"Знание элементов защиты банкнот гривны и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, уже задержанные правоохранителями аферисты "производили" банкноты в 100 долларов нового образца и продавали их украинцам. А также сдавали в пункты обмена валют.

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