Украинцам продавали фальшивые доллары: какую банкноту подделали аферисты

Фальшивомонетчики в Украине подделывают не только гривню, но и доллары – причем в 99% случаев это купюры крупных номиналов. К примеру, уже задержанные правоохранителями аферисты "производили" банкноты в 100 долларов нового образца и продавали их украинцам, а также сдавали в пункты обмена валют.

Также фальшивомонетчики подделывали купюру в 200 евро, сообщили в Нацполиции. Там отметили: действовали фальшивомонетчики на территории западных областей страны.

"Продавали фальшивые деньги небольшими партиями непосредственно жителям региона. И сдавали в пункты обмена валют", – говорится в сообщении.

Какие иностранные купюры самые опасные

В свою очередь, в Национальном банке ранее сообщили, что в целом, в первый год полномасштабной войны мошенники чаще всего подделывали иностранные банкноты 4 номиналов. В частности:

50 и 100 долларов – 23 и 76% от общего количества изъятых поддельных долларов соответственно;

50 и 100 евро – 26 и 28% от общего количества изъятых поддельных евро.

Какие банкноты гривни подделывают

Среди же купюр гривни, рассказал ранее начальник управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения НБУ Валерий Строчков, наиболее опасны банкноты старого образца. То есть выпущены до 2015 года.

Он объяснил: купюры более поздних годов выпуска имеют усиленную систему защиты. Соответственно, фальшивки получаются низкокачественными "и рассчитаны на рассеянность граждан и кассовых работников".

Банки не обменивают фальшивые купюры на настоящее

В то же время, в самом регуляторе напомнили: фальшивые купюры изымаются из обращения без возмещения их стоимости. При чем, как гривни, так и банкноты иностранной валюты – в т.ч. доллары. Причина – такие деньги являются недействительными, а их обмен на настоящие фактически легитимизирует фальшивки.

"В случае сомнений относительно подлинности и платежности банкнот гривны и иностранной валюты граждане могут обращаться в банки, которые передают эти банкноты на проведение исследований Национальному банку. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости", – рассказали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в некоторых случаях распознать фальшивки можно самостоятельно – ведь часто они довольно низкого качества. Сделать это можно несколькими способами, в частности на ощупь.

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