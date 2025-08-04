Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каких пунктах пропуска действуют ограничения

На одном из участков украино-польской границы частичное перекрытие отдельных полос движения. Причина – ремонтнтые работы на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", начало которых запланировано на 4 августа. Еще на одном пункте – "Краковец" – возникли проблемы с электроснабжением, из-за чего пропуск через границу приостановлен.

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Об перекрытии полос сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили: завершить работы рассчитывают до 30 сентября.

"С понедельника, 4 августа 2025, с украинской стороны МАПП "Ягодин – Дорогуск" начнутся ремонтные работы кровли, навесов, подпорной стенки и помещений зоны таможенного контроля. По прогнозу изменения организации движения существенно не повлияют на пропускную способность пункта пропуска", – говорится в сообщении.

При этом водителям посоветовали при необходимости заранее скорректировать маршрут. Актуальную информацию по загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможенной службе. Она находится по ссылке.

В свою очередь, в Госпогранслужбе сообщили, что в пункте пропуска "Краковец" временно отсутствует электроснабжение. В связи с чем пропуск лиц и транспортных средств в обоих направлениях приостановлен.

"Специалисты уже работают над восстановлением электропитания. По состоянию на 10:00: выезда из Украины ожидают 30 автомобилей, въезда в Украину – 60 авто", – говорится в сообщении.

Ограничения на границе с Молдовой

Ранее же в Гостаможенной службе сообщили о проведении ремонтных работ на пункте пропуска "Кельменцы – Ларга" на украино-олдавской границе. В связи с єтим, отмечалось, возможны задержки при прохождении погранично-таможенного контроля. При этом подчеркивалось:

Работы ведутся по модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры.

Ограничения носят временный характер.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом за первые полгода 2025-го украинскую границу пересекли более 16 млн раз (статистика включает как выезды, так и въезды). При этом 85% записей приходятся на граждан Украины, из которых 250 тыс. человек не вернулись.

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