Миллионы украинцев пересекли границу в 2025 году: количество не вернувшихся может удивить

За первые полгода 2025-го украинскую границу пересекли более 16 млн раз (статистика включает как выезды, так и въезды). В целом 85% записей приходятся на граждан Украины, из которых 250 тыс. человек не вернулись. Этот показатель в 1,6 меньше, чем зафиксировали за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что всего с января по июнь включительно из Украины выехали и въехали 16,47 млн раз, что на 4% больше, чем за первое полугодие-2024.

Кто пересекает границу чаще всего

Абсолютное большинство зафиксированных (то есть не учитывая нелегальные пересечения границы, в том числе и через временно оккупированные территории) случаев пересечения(14,08 млн, или 85% записей) приходится на украинцев. Эта статистика включает граждан, которые с января по июнь:

выехали из Украины – 7,17 млн;

вернулись – 6,92 млн.

"Таким образом, в этом году страну покинуло на 250 тысяч человек больше, чем вернулось. Впрочем, это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда разница составляла 404 тысячи. Всего с начала полномасштабной выехало и не вернулось более 3 миллионов граждан", – отметили аналитики.

В среднем украинцы ежемесячно пересекают границу 2,35 млн раз. Впрочем, на земле статистика неравномерна: реже всего граждане делали это в феврале (1,78 млн), а чаще всего – в июне (3,13 млн). В общем июнь, июль и август – пиковые месяцы, когда фиксируется треть всех пересечений границы за весь год.

ЕС увеличивает плату за въезд

Вскоре украинцам и другим гражданам третьих стран станет дороже попасть в Европейский Союз. Это связано с планами Еврокомиссии повысить плату за въезд с 7 до 20 евро (то есть почти до 1000 грн по актуальному курсу) в рамках ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) – электронной системы предварительной авторизации путешествий

Действующий тариф был установлен еще в 2018 году, поэтому сейчас он уже не соответствует современным затратам из-за значительного роста инфляции и внедрения новых функций в цифровую архитектуру ЕС, которые требуют дополнительного финансирования. Предложенный уровень в 20 евро соизмерим с аналогичными системами в других странах, в частности США и Великобритании.

Сбор является единоразовым и будет распространяться на граждан стран, которые уже имеют право на безвизовый въезд. В то же время от уплаты будут освобождаться:

лица до 18 и после 70 лет ;

; члены семей граждан ЕС ;

; члены семей граждан стран, которые имеют право на свободное передвижение в ЕС.

Также OBOZ.UA сообщал, что с 12 октября в ЕС начнет действовать система въезда/выезда EES, которая заменит штампы в паспорте цифровым сбором биометрических данных при пересечении границы. Она будет работать автоматически и охватит 29 стран, значительно упрощая контроль и повышая безопасность.

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