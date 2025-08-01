Украинцам усложнили пересечение границы: на каком пункте пропуска действуют ограничения

На границе Украины и Молдовы возможны задержки при прохождении погранично-таможенного контроля. Причина – ремонтные работы на пункте пропуска "Кельменцы – Ларга".

Видео дня

Об этом сообщили в Гостаможенной службе. Там отметили:

Работы ведутся по модернизации таможенной и пограничной инфраструктуры.

Ограничения носят временный характер.

"Просим водителей учитывать эти обстоятельства. И при необходимости заранее скорректировать свой маршрут", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: актуальную информацию по загруженности пунктов пропуска на всей границе Украины можно получить с помощью интерактивной карты Гостаможслужбы. Она находится по ссылке.

Миллионы украинцев пересекли границу в 2025 году

В целом за первые полгода 2025-го украинскую границу пересекли более 16 млн раз (статистика включает как выезды, так и въезды). При этом 85% записей приходятся на граждан Украины, из которых 250 тыс. человек не вернулись.

"Впрочем, это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года: тогда разница составляла 404 тыс. Всего с начала полномасштабной выехало и не вернулось более 3 миллионов граждан", – отметили аналитики Опендатабот.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время с 12 октября в ЕС начнет действовать система въезда/выезда EES, которая заменит штампы в паспорте цифровым сбором биометрических данных при пересечении границы. Она будет работать автоматически и охватит 29 стран, значительно упрощая контроль и повышая безопасность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!