Страна ЕС начнёт по-новому выдавать ВНЖ беженцам из Украины: какое правило изменили

Испанское правительство разрешило учитывать годы, прожитые в стране с статусом временной защиты, в общем стаже для получения вида на постоянное проживание (ВПП). Это существенно упростит переход на постоянное проживание для многих украинских беженцев.

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Соответствующие изменения Секретариат по делам миграции утвердил в инструкции SEM 2/2026. Они непосредственно касаются сотен тысяч украинцев, которым Испания предоставила убежище.

Что изменилось

Ранее при переходе с временной защиты на другие виды легального пребывания накопленный стаж фактически "обнулялся" — отсчет пяти лет легального проживания приходилось начинать заново. Но, согласно обновленным правилам:

все годы, прожитые в Испании со статусом временной защиты, официально засчитываются в 5-летний срок для получения постоянного вида на жительство — это важно для украинцев, находящихся в стране с 2022 года, поскольку необходимый им стаж уже подходит к концу или даже полностью набран;

— это важно для украинцев, находящихся в стране с 2022 года, поскольку необходимый им стаж уже подходит к концу или даже полностью набран; граждане Украины смогут подавать документы на ППП непосредственно с территории Испании , без необходимости выезжать из страны;

, без необходимости выезжать из страны; также перейти на ППП можно на основании и других оснований, предусмотренных миграционным законодательством Испании (трудоустройство, ведение бизнеса, обучение, воссоединение семьи).

Порядок отказа от временной защиты

После получения нового типа ППП или постоянного вида на жительство заявитель должен официально отказаться от статуса временной защиты. Однако следует помнить, что он действует на территории всего Евросоюза до 4 марта 2027 года.

Поэтому процедура отказа должна состояться исключительно после того, как испанские власти официально примут решение о предоставлении нового вида на жительство.

Новые условия для несовершеннолетних детей

Власти отдельно урегулировали ситуацию для детей, чьи родители находятся под временной защитой. Нормы предусматривают максимальное упрощение процедуры получения ими обычного вида на жительство:

для детей, родившихся в Испании , — родители могут подать документы на оформление вида на жительство для ребенка в любой момент. Стандартное ограничение "в течение 6 месяцев" начнёт отсчитываться только после того, как один из родителей официально изменит свой статус с временной защиты на другой вид вида на жительство.

, — родители могут подать документы на оформление вида на жительство для ребенка в любой момент. Стандартное ограничение "в течение 6 месяцев" начнёт отсчитываться только после того, как один из родителей официально изменит свой статус с временной защиты на другой вид вида на жительство. для детей, рожденных за пределами Испании – отменены строгие требования, которые ранее применялись при воссоединении семьи. Теперь для несовершеннолетних, не состоящих в браке детей (или детей с инвалидностью) не требуется подтверждать: обязательный 2-летний срок предыдущего проживания в стране; наличие достаточных финансовых доходов у родителей; наличие соответствующего жилья.

– отменены строгие требования, которые ранее применялись при воссоединении семьи. Теперь для несовершеннолетних, не состоящих в браке детей (или детей с инвалидностью) подтверждать:

Как уже сообщал OBOZ.UA, в то же время правительство Польши планирует существенно усложнить процедуру натурализации иностранцев . В результате сотням тысяч украинцев, которые на протяжении многих лет остаются самой многочисленной национальной группой среди претендентов на польский паспорт, будет значительно сложнее получить польское гражданство.

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