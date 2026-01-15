Коснется каждого беженца из Украины: страна ЕС переписала условия пребывания

Власти Греции продлили срок действия временной защиты для беженцев из Украины. Это означает, что украинцы будут иметь право на легальное проживание, доступ к рынку труда, медицинской помощи и образования для детей до 4 марта 2027 года.

Об этом сообщили на сайте Министерства миграции и убежища. Отмечается, что соответствующее решение принял глава ведомства Атанасиос Плеврис, продлив срок предоставления временной защиты еще на один год.

"Решением министра миграции и убежища Атанасиоса Плевриса срок действия статуса временной защиты для лиц, перемещенных из Украины в Грецию, дополнительно продлен. Продление, как определено вышеупомянутым решением министра (ΑΔΑ: ΕΞΨΛ46ΜΔΨΟ–Κ7The), имеет продолжительность один (1) год, а точнее с 4 марта 2026 года до 4 марта 2027 года", – говорится в сообщении министерства.

Что это означает для украинцев

Продлен срок действия вида на жительство по временной защите с датой окончания 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года, 4 марта 2024 года, 4 марта 2025 года и 4 марта 2026 года.

по временной защите с датой окончания 4 марта 2023 года, 4 сентября 2023 года, 4 марта 2024 года, 4 марта 2025 года и 4 марта 2026 года. Никаких дополнительных действий от украинцев со спецстатусом не требуется – срок действия разрешений будет продлен автоматически .

. В дальнейшем украинским беженцам с временной защитой будут выдавать вид на жительство со сроком действия до 4 марта 2027 года .

. Перед выездом за границу беженцы должны обратиться в местный офис миграции для перевыпуска карточки временной защиты, предъявив билеты.

Права беженцев из Украины в Греции

Согласно данным Евростата, по состоянию на конец ноября-2025 в Греции предоставили временную защиту 37 635 украинцам. За месяц этот показатель на 635 человека.

Заявки для получения статуса временной защиты в этой стране регистрируются онлайн на сайте Минмиграции. Подача документов происходит в пунктах службы убежища в Афинах, Алимосе, Салониках, Патрах или на Крите в назначенный день. Временная защита открывает доступы к:

государственной медицины и получения номера социального страхования (AMKA) и налогового номера (AFM).

(AMKA) и (AFM). образования для детей и подростков на уровне с гражданами Греции;

уровне с гражданами Греции; рынку труда на равных условиях с гражданами Греции (оплата труда, самозанятость);

на равных условиях с гражданами Греции (оплата труда, самозанятость); социальной помощи при определенных условиях, хотя прямые денежные выплаты ограничены.

