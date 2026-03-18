Украинцам "раздают" бесплатные наборы на Пасху: что не так с этим объявлением

В интернете распространяется фейк о "благотворительном пасхальном наборе" от Украинского Красного Креста совместно с ROZETKA. Целью таких объявлений является похищение персональных данных и данных счетов украинцев.

Красный Крест Украины официально заявил, что не имеет никакого отношения к этой инициативе. Также организация напомнила, что информирует обо всех видах гуманитарной помощи исключительно через свои официальные каналы коммуникации.

Фейковые объявления содержат информацию о якобы "выплатах в размере от 1900 до 5100 грн". Мошенники ориентируются на тех, кто якобы не получил помощь в прошлом году. Злоумышленники используют узнаваемые бренды и актуальные праздники.

Их цель – заманить жертв на фишинговые сайты (мошеннические веб-ресурсы, маскирующиеся под известные бренды: банки, сервисы доставки, госучреждения для похищения логинов, паролей и данных банковских карт) под видом "регистрации на получение помощи".

Как обезопасить себя:

верьте только официальным источникам – проверяйте информацию на сайтах или официальных страницах организаций;

не заполняйте подозрительные анкеты и не переходите по ссылкам в мессенджерах – это путь к потере данных или денег;

не передавайте данные – никому не сообщайте номера карт или пароли через сомнительные чат-боты.

Фейковые выплаты от Красного Креста ранее

Красный крест ранее предупреждал: в Telegram распространяли рекламу канала "ЭнергоПоддержка от ЕС". Мошенники обещали денежные выплаты якобы от имени "Укрэнерго" и Красного Креста Украины, но для этого требуют заполнить анкету с персональными данными.

Красный Крест официально заявлял, что не проводит таких сборов данных и не имеет подобных программ выплат. Целью злоумышленников было похищение личной информации пользователей.

