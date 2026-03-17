В Украине разоблачили криптопирамиду на 20 млн грн: организатор сбежал в ЕС

В Киеве разоблачена криптовалютная пирамида, организаторы которой выманили у украинцев более 20 млн грн под видом инвестиций в "международную инвестиционную площадку". Организатор схемы скрывается от правосудия в Европейском Союзе (ЕС).

Об этом сообщили в Национальной полиции и Офисе генерального прокурора. Одному из организаторов схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что выяснили следователи

Начиная с октября 2022 года группа лиц предлагала людям вкладывать средства в якобы "международную инвестиционную площадку"

, обещая быстрые и высокие прибыли от вымышленных бизнес-проектов. Минимальная сумма вложения составляла 50 USDT .

. Потенциальных инвесторов привлекали через социальные сети — в частности, Instagram-блогеры рекламировали "успешные заработки" и быстрый рост доходов .

. Для вкладчиков создали специальные сайты с персональными кабинетами, где отображались якобы вложенные средства и начисленная прибыль. Однако эти показатели были лишь виртуальными — на самом деле деньги потерпевших организаторы выводили на собственные счета.

Общая сумма убытков превышает 20 млн грн.

Заочно сообщено о подозрении одному из организаторов — 32-летнему гражданину Украины, который сейчас находится на территории одной из стран ЕС. Его подозревают в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Правоохранители продолжают устанавливать других участников схемы.

