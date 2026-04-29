Украинцам придется отдать до 10% наследства: налоговая объяснила, кто платит

В Украине получение недвижимости по наследству от родственников не первой или второй степени родства – облагается налогом на общих основаниях. К таким родственникам, в частности, относятся отчим или мачеха, дядя или тетя, прадед или прабабушка, двоюродные братья и сестры и тому подобное.

Видео дня

Плательщиком является лицо, получающее наследство. Обязанность по уплате возникает с момента приобретения права собственности на недвижимое имущество, объясняет Государственная налоговая служба (ГНС) Украины.

Граждане Украины должны уплатить 10% от оценочной стоимости объекта наследства, состоящего из:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 5%;

военный сбор – 5%.

Уплатить налог можно двумя способами:

до нотариального оформления объектов наследства:

– декларация об имущественном состоянии и доходах не подается;



– нотариус подает в ГНС информацию о полученном доходе и уплаченном налоге.

если налог не был уплачен при нотариальном оформлении:

– подать годовую налоговую декларацию (ее можно подать через Электронный кабинет налогоплательщика или лично в налоговый орган) до 1 мая года, следующего за отчетным;



– самостоятельно определить сумму налоговых обязательств;



– уплатить задекларированные налоговые обязательства до 1 августа.

Также ГНС приводит пример, если оценочная стоимость квартиры составляет 1 800 000 грн, сумма налога 180 000 грн. Он будет состоять из:

НДФЛ – 90 000 грн;

военный сбор – 90 000 грн.

В случае непредставления декларации или несвоевременной уплаты налога к плательщику применяются штрафные санкции и начисляется пеня.

Сроки для получения наследства и возможные варианты наследования

В украинском законодательстве на принятие наследства дается шесть месяцев, и этот срок начинает исчисляться со дня смерти человека. Такой же период есть у наследников для отказа от наследства.

В целом законодательство Украины предусматривает два способа наследования:

Наследование по закону – имущество переходит к лицам, которые определены законодательством в четкой очередности . В Украине существует пять очередей наследования, и каждая следующая очередь получает право только при отсутствии предыдущей. Очереди наследования по закону (ГКУ): 1. Дети (также зачатые при жизни и рожденные после смерти); супруг, переживший умершего; родители. 2. Родные братья и сестры; бабушки и дедушки с обеих сторон. 3. Родные дяди и тети. 4. Лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее 5 лет (в частности гражданский брак). 5. Другие родственники до 6-й степени родства включительно и иждивенцы (не члены семьи).

Наследование по завещанию – в этом случае все решает личное распоряжение человека на случай его смерти. То есть наследодатель сам определяет, кому и что перейдет.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине наследник имеет полное право отказаться от наследства, содержащего долги или кредиты. Однако, отказ является безоговорочным, его нельзя изменить после завершения срока, поэтому решение должно быть взвешенным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!