Наследство без нотариуса: кому из украинцев не нужно подавать заявление

В Украине обычно для получения наследства нужно подавать заявление или быть включенным в завещание. Но есть два случая, когда наследство передается автоматически – если наследник проживал вместе с умершим на момент его смерти и если наследник – лицо с неполной или ограниченной гражданской дееспособностью.

О правилах принятия наследства говорит статья 1268 Гражданского кодекса Украины (ГКУ). Закон предусматривает два способа наследования: по закону и по завещанию .

Однако в ГКУ есть случаи"автоматического принятия наследства". В законе такого термина нет, однако предусмотрены ситуации, когда наследство фактически считается принятым без подачи заявления. Это происходит в двух случаях:

если наследник проживал вместе с умершим на момент его смерти – он автоматически считается принявшим наследство, при условии, что не подал официальный отказ в установленный срок;

– он автоматически считается принявшим наследство, при условии, что не подал официальный отказ в установленный срок; если наследник – малолетний или несовершеннолетний ребенок, недееспособное лицо или человек с ограниченной гражданской дееспособностью, эти категории наследников считаются принявшими наследство, если не отказались от него самостоятельно или через представителя.

Сроки для получения наследства и другие возможные варианты наследования

Для принятия наследства дается шесть месяцев, и этот срок начинает исчисляться со дня смерти человека. Такой же период есть у наследников для отказа от наследства.

Наследование по закону – имущество переходит к лицам, которые определены законодательством в четкой очередности . В Украине существует пять очередей наследования, и каждая следующая очередь получает право только при отсутствии предыдущей. Очереди наследования по закону (ГКУ): 1. Дети (также зачатые при жизни и рожденные после смерти); супруг, переживший умершего; родители. 2. Родные братья и сестры; бабушки и дедушки с обеих сторон. 3. Родные дяди и тети. 4. Лица, которые проживали с наследодателем одной семьей не менее 5 лет (в том числе гражданский брак). 5. Другие родственники до 6-й степени родства включительно и иждивенцы (не члены семьи).

Наследование по завещанию – в этом случае все решает личное распоряжение человека на случай его смерти. То есть наследодатель сам определяет, кому и что перейдет.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине наследник имеет полное право отказаться от наследства, содержащего долги или кредиты. Однако, отказ является безоговорочным, его нельзя изменить после завершения срока, поэтому решение должно быть взвешенным.

