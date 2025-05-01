Украинцы могут отказаться от наследства с долгами: что для этого нужно сделать

В Украине наследник имеет полное право отказаться от наследства, содержащего долги или кредиты – достаточно подать заявление в течение 6 месяцев. Однако, отказ безоговорочный, его нельзя изменить по истечении срока, поэтому решение должно быть взвешенным.

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Об этом сообщает Министерство юстиции Украины. Украинское законодательство предусматривает, что наследник имеет право не только принять наследство, но и отказаться от него, если не хочет "наследовать" проблемы умершего.

Согласно Гражданскому кодексу Украины, в состав наследства входят не только имущественные права, но и обязанности умершего, не прекратившиеся после его смерти. Это означает, что наследник может стать должником добровольно или по незнанию. Однако закон на стороне осведомленного, ведь от наследства можно официально отказаться, и такой отказ позволяет избежать финансовых рисков.

Какие сроки и как действовать

Согласно статье 1270 ГКУ, для принятия или отказа от наследства отведено шесть месяцев с момента его открытия (дата смерти лица). Если наследник имеет право только после того, как другие отказались, срок для него – три месяца. Подать заявление об отказе можно несколькими способами:

лично у нотариуса (подпись удостоверять не нужно);

почтой или электронными средствами – с нотариально заверенной подписью или квалифицированной электронной подписью.

Принципиально важно, что заявление должно быть подано лично, представители с доверенностью не могут его подать. В сельских населенных пунктах это можно сделать через уполномоченное должностное лицо местного самоуправления.

Что делать, если наследник несовершеннолетний или недееспособный

В таких случаях требуется согласие органов опеки и попечительства. Несовершеннолетние лица (от 14 до 18 лет) могут отказаться по согласию родителей или попечителя. А родители или опекуны могут отказаться от принадлежащего ребенку наследства только с разрешения государственных органов опеки.

Отказ от наследства должен быть безусловным и безоговорочным. Ее нельзя отозвать по истечении 6-месячного срока, однако в течение этого срока отзыв возможен. Также наследник может отказаться в пользу другого лица, но только в пределах, предусмотренных законом (например, отказаться в пользу другого наследника по завещанию или закону).

Если все наследники по завещанию отказываются, к наследованию переходят наследники по закону. Если отказывается один – то его доля распределяется между другими.

В случае если наследник все же принял долги, он отвечает по долговым обязательствам только в пределах стоимости полученного наследства. То есть кредиторы не могут требовать от него больше, чем он реально унаследовал.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут потерять право на наследство, если уклонялись от помощи наследодателю или совершили действия против него – покушение на жизнь или препятствование составлению завещания. Также наследство не получит тот, кто был лишен родительских прав или состоял в недействительном браке с наследодателем.

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