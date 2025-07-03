Украинцам посоветовали проверить банковские карты: на них должен был прийти рекордный кешбэк

В мае 2025 года более 3,5 млн украинцев получили рекордные 490 млн грн кешбэка за покупки украинских товаров – общая сумма выплат за 9 месяцев достигла почти 3 млрд грн. Программа позволяет вернуть 10% стоимости покупок и потратить средства на коммуналку, лекарства, книги или донаты на ВСУ.

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Об этом пишет Дія. В мае состоялся самый большой ежемесячный объем выплат за все время существования программы "Национальный кешбэк", которая стартовала в сентябре 2024 года.

Всего за девять месяцев действия программы украинцам уже вернули более 2,9 миллиарда гривен за покупки товаров отечественного производства. Более 3,5 миллиона граждан стали участниками программы только за май. В то же время количество активных пользователей продолжает расти.

Как работает программа

Программа "Национальный кешбэк" – это государственная инициатива, которая стимулирует потребление товаров украинского производства. Граждане, которые присоединяются к программе, получают 10% стоимости покупок в виде кешбэка, если эти покупки сделаны карточкой, зарегистрированной в системе. Полученные средства можно использовать на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарств или книг из реестра программы;

пополнение мобильной связи;

донаты на ВСУ или благотворительность.

Средства хранятся на счете до конца 2025 года. Если в течение месяца накоплено хотя бы 2 гривни кешбэка, система автоматически перечисляет выплату на выбранную карту.

Как присоединиться

К участию могут присоединиться граждане, которые имеют счет в банках-партнерах (сейчас их более 20). Чтобы начать пользоваться программой, нужно:

подать заявку через сайт или приложение банка;

указать карту для оплаты покупок и дать согласие на передачу информации о транзакциях;

открыть физическую или виртуальную карту "Национального кешбэка" и активировать ее;

в приложении Дія перейти в раздел "Сервисы", найти вкладку "Национальный кешбэк" и выбрать карту, на которую хотите получать выплаты.

Проверить, подпадает ли товар под кешбэк, можно с помощью сканера штрихкодов в Дії. Кешбэк начисляется только на товары украинского производства, входящие в утвержденный перечень. В частности, это продукты питания, бытовая химия, книги украинских издательств, медицинские средства украинских производителей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля администрирование всех социальных выплат в Украине осуществляет Пенсионный фонд (ПФУ), что позволяет быстрее обрабатывать обращения и зачислять пособия без лишней бюрократии. Теперь подать документы можно не только в ЦПАУ, но и в более чем 500 сервисных центрах ПФУ.

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