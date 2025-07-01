Социальную помощь начали выплачивать по-новому: что изменилось для украинцев с 1 июля

С 1 июля 2025 года техническое администрирование всех социальных выплат в Украине осуществляет Пенсионный фонд (ПФУ), что позволяет быстрее обрабатывать обращения и зачислять пособия без лишней бюрократии. Теперь подать документы можно не только в ЦПАУ, но и в более чем 500 сервисных центрах ПФУ.

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Об этом рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович в эфире одного из телеканалов. Она отметила, что речь идет не об изменении размеров выплат или условий их начисления, а о переходе к цифровой и более эффективной модели управления, которая должна упростить жизнь получателям помощи и уменьшить нагрузку на государственные службы.

Жолнович объяснила, что реформа коснулась только внутренней логистики обработки выплат, а не содержания самой помощи. То есть:

размеры и виды социальной поддержки остаются без изменений ;

; порядок назначения помощи также не изменился ;

; точки подачи документов расширены.

К уже привычным ЦНАПам, органам местного самоуправления и социальным работникам, теперь добавлено еще около 500 сервисных центров Пенсионного фонда, куда граждане могут обращаться лично. Кроме того, действует онлайн-канал через личный кабинет на сайте ПФУ.

По словам Жолнович, ранее администрирование соцвыплат происходило по сложной, бюрократизированной схеме. Районные управления соцзащиты формировали сведения, передавали на область, далее – в министерство, потом эти документы развозили физически, и только после этого шли выплаты. В такой системе часто возникали задержки, накапливались очереди, а время рассмотрения заявок могло длиться неделями.

Теперь же, благодаря экстерриториальной цифровой платформе, любой работник Пенсионного фонда в любом регионе сможет назначить выплату, после чего система мгновенно направит платеж в банк. Человек получает средства напрямую на счет, без лишних промежуточных этапов. Вся система контролируется цифровыми инструментами, которые позволяют мониторить скорость и эффективность обработки обращений.

По словам Жолнович, Пенсионному фонду хватит ресурса, ведь часть специалистов из бывших управлений соцзащиты уже переведены в ПФУ, и эта работа продолжается. Штаты расширяют, вакансии формируют, а кадровый резерв усиливается благодаря привлечению уже опытных специалистов.

К тому же, ПФУ уже администрирует несколько ключевых программ – от выплат при рождении ребенка до жилищных субсидий поэтому имеет надлежащую экспертизу. Жолнович отмечает, что вскоре граждане почувствуют такие преимущества, как:

меньше бюрократии и очередей;

больше мест, куда можно обратиться за помощью;

возможность подать документы онлайн;

более быстрое поступление денег на счет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ко Дню Независимости раздадут разовые денежные выплаты. Деньги получают те, на кого распространяется действие законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

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