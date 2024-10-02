Украинцам планируют резко урезать лимит на посылки: почему за дешевые товары придется доплачивать

В Украине планируют отменить норму о неуплате НДС при получении почтовой отправки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Законопроект про налог на дешевые посылки уже разрабатывают народные депутаты.

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Об этом сообщил глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Как пишет NV.UA, он считает, что такое решение должно было быть принято уже давно, поскольку необложение посылок стоимостью до 150 евро вносит перекосы в налогообложении.

"Общаясь с бизнесом, я не слышал иного подхода – льгота в размере 150 евро должна быть убрана. Мы заканчиваем подготовку соответствующего законопроекта, внесем его, медлить не будем. Несмотря на то, что определенная прослойка нашего населения будет не удовлетворена", – сказал нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что отсутствие НДС для недорогих посылок сказывается на отечественных компаниях значительной части рынка. Таким образом, часть рынка может отойти сверхкрупным международным фирмам.

"Мы почему поддерживаем иностранного товаропроизводителя. Наш производитель, производящий товары, от продуктов питания до легкой промышленности, платит НДС. А тот, кто это делает в условном Китае, НДС не платит. С точки зрения государственной налоговой политики это абсолютный нонсенс, бессмыслица. Мы угнетаем людей, которые здесь создают добавленную стоимость, платят налоги, в пользу людей, которых мы даже не знаем", — прокомментировал Гетманцев идею отменить норму.

Отметим: споры из-за лимитов на посылки из-за границы продолжаются уже давно. Да:

В декабре 2017 года нардепы ограничили беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

В ноябре 2018 года в парламенте ввели НДС на иностранные посылки стоимостью более 100 евро.

В 2022 году был повышен лимит на все международные и экспресс-отправки со 100 евро до 150 евро. По сути, вернули порог стоимости, действовавший до 2019 года.

Теперь же в Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро – за исключением тех, которые посылают получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о повышении налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине готовятся ввести новые налоги на сладкую, подслащенную и ароматизированную воду и напитки. Акциз планируется ввести в ближайшие три года. В перспективе это приведет к увеличению розничной стоимости многих популярных газированных и соковых напитков. По расчетам Минэкономики, цена вырастет примерно на 4 грн за литр.

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