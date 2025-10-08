Украинцам пересчитают пенсии: каким будет размер новой индексации

В Украине пенсии в марте 2026-го могут проиндексировать на 15,4%. Точный размер будет известно только в феврале следующего года, однако в проекте бюджета уже предусмотрено проведение традиционного перерасчета выплат.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Наиболее существенный перерасчет ожидается в марте. Это традиционная ежегодная индексация пенсий. Размер этого расчета станет известен только в феврале, ведь он зависит от статистических показателей за текущий год. Напомним, в рамках индексации рассчитанный по формуле размер пенсии (без надбавок) увеличивают на определенный процент.

Этот процент – 50% от суммы среднего за три года роста зарплат и прошлогодней инфляции. Если инфляция в этом году будет на уровне 9,6%, а темпы роста зарплат в 2024-м сохранятся на уровне 2024-го, пенсии могут повысить примерно на 15,4%. Это предварительный и приблизительный расчет OBOZ.UA.

Напомним, в 2025-м индексация составила 11,5%. Однако в этом году в формуле расчета учитывали рост зарплат за 2022-й. Это год начала полномасштабной войны. Тогда номинальная зарплата выросла всего на 6% (это в разы меньше, чем годом ранее), а реальная зарплата (с учетом инфляции) даже уменьшилась.

В 2026-м при индексации уже не будут учитывать показатели роста зарплат в 2022-м. Это должно привести к значительному увеличению уровня повышения пенсий. Здесь также стоит отметить, что индексация на 15,4% не означает, что ваша пенсия вырастет именно на этот процент.

Дело в том, что повышают не весь размер пенсии, а только ту часть, которая посчитана по формуле (например, без возрастных доплат). То есть, например, если ваша пенсия составляет 6300 грн, но из них 300 грн – возрастная доплата, при индексации в марте повысят пенсию в размере 6000 грн (если на 15,4%, то до 6 924 грн).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026-го ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 увеличат с 32 до 33 лет. А в 63 – вместо 22 необходимо иметь 23 года стажа.

