Украинцам перечислят стипендии: объявлены новые размеры

В Украине с 1 сентября повысят стипендии студентам. Такое повышение предусмотрено уже принятым бюджетом на этот год. Так, минимальная академическая стипендия в вузе вырастет с 2 000 грн до 4 000 грн.

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Об этом говорится в сообщении Кабинета министров. Новые, повышенные, размеры стипендий начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Учреждения высшего образования

С сентября 2026 года студенты университетов будут получать следующие повышенные стипендии:

стипендия Президента Украины увеличится с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины – с 4 400 грн до 8 800 грн;

стипендия Кабинета Министров Украины у – т с 4 000 грн до 8 000 грн;

минимальная академическая стипендия – с 2 000 грн до 4 000 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) – с 2 910 грн до 5 820 грн;

стипендия по отраслевому принципу – с 2 550 грн до 5 100 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 3 710 грн до 7 420 грн.

Учреждения профессионального предвузовского образования (колледжи)

Для студентов колледжей также предусмотрено повышение:

стипендия Президента Украины увеличится с 7 600 грн до 15 200 грн;

стипендия Верховной Рады Украины у – т с 3 320 грн до 6 640 грн;

минимальная академическая стипендия у – т с 1 510 грн до 3 020 грн;

повышенная академическая (за особые успехи) – с 2 197 грн до 4 394 грн;

стипендия по отраслевому принципу – с 1 930 грн до 3 860 грн;

стипендия по отраслевому принципу (повышенная) – с 2 809 грн до 5 618 грн.

Повышение стипендий с 1 сентября 2026 года – это очередной шаг государства по поддержке молодежи, развитию человеческого капитала и стимулированию качественного образования в Украине.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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