Украинцам изменили правила пользования "Зеленой картой" на 2025 год: как придется пересекать границу и что будет с ценами
С 1 января 2025 полис "Зеленая карта" начнет действовать только со следующего дня после оформления, а электронные версии станут полностью легитимными во всех странах системы. Также внедряется свободное ценообразование на полисы, стоимость для легковых автомобилей: на 15 дней – 1 173 грн, на пол года – 8 216 грн, а на год – 13 041 грн.
Об этом рассказал директор Бюро "Зеленая карточка" Александр Салайчук. "Зеленая карта" – это полис международного автострахования, который обеспечивает финансовую защиту ответственности водителя за границей в случае ДТП. Он гарантирует возмещение ущерба пострадавшим лицам, но не возмещает расходы владельца авто.
Действие полиса распространяется на страны, входящие в систему "Зеленая карта". Для оформления необходимо иметь следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- паспорт или ID-карту;
- идентификационный код
Раньше полис можно было оформить даже непосредственно перед выездом за границу, однако с 2025 года это станет невозможным.
Основные изменения в правилах
- полис начинает действовать со следующего дня после оформления: согласно новым правилам договор заключен непосредственно перед пересечением границы, не будет предоставлять страховое покрытие в день заключения. Поэтому водителям придется планировать оформление страховки заранее;
- электронный формат: с начала 2025 г. все страны-члены системы будут признавать электронные сертификаты. Теперь достаточно иметь PDF-файл страховки на смартфоне, что значительно упрощает хранение документа. Распечатывать бумажный полис больше не нужно;
- свободное ценообразование на страховые полисы: ранее цены регулировались Моторным транспортным страховым бюро Украины (МТСБУ), с 2025 года страховые компании получат право самостоятельно определять стоимость, основываясь на собственных критериях оценки рисков. Это позволит водителям выбирать лучшие условия среди разных предложений.
Что произойдет в случае отсутствия
Пересечение границы без действительного страхового полиса невозможно. Кроме того, за его отсутствие в странах-участниках системы предусмотрены штрафы от 150 до 1000 евро. В случае ДТП водитель без страховки вынужден будет самостоятельно компенсировать ущерб пострадавшим.
Какие цены сейчас действуют на "Зеленую карту"
Оформление возможно в офисах страховых компаний, являющихся членами МТСБУ или онлайн. Онлайн-сервисы позволяют выбрать самые лучшие условия и стоимость среди разных предложений.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 10 ноября 2024 года на границах ЕС заработала система EES, которая фиксирует биометрические данные иностранцев и упрощает пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).
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