Украинцам изменили правила пользования "Зеленой картой" на 2025 год: как придется пересекать границу и что будет с ценами

С 1 января 2025 полис "Зеленая карта" начнет действовать только со следующего дня после оформления, а электронные версии станут полностью легитимными во всех странах системы. Также внедряется свободное ценообразование на полисы, стоимость для легковых автомобилей: на 15 дней – 1 173 грн, на пол года – 8 216 грн, а на год – 13 041 грн.

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Об этом рассказал директор Бюро "Зеленая карточка" Александр Салайчук. "Зеленая карта" – это полис международного автострахования, который обеспечивает финансовую защиту ответственности водителя за границей в случае ДТП. Он гарантирует возмещение ущерба пострадавшим лицам, но не возмещает расходы владельца авто.

Действие полиса распространяется на страны, входящие в систему "Зеленая карта". Для оформления необходимо иметь следующие документы:

свидетельство о регистрации транспортного средства;

паспорт или ID-карту;

идентификационный код

Раньше полис можно было оформить даже непосредственно перед выездом за границу, однако с 2025 года это станет невозможным.

Основные изменения в правилах

полис начинает действовать со следующего дня после оформления: согласно новым правилам договор заключен непосредственно перед пересечением границы, не будет предоставлять страховое покрытие в день заключения. Поэтому водителям придется планировать оформление страховки заранее;

электронный формат: с начала 2025 г. все страны-члены системы будут признавать электронные сертификаты. Теперь достаточно иметь PDF-файл страховки на смартфоне, что значительно упрощает хранение документа. Распечатывать бумажный полис больше не нужно;

с начала 2025 г. все страны-члены системы будут признавать электронные сертификаты. Теперь достаточно иметь PDF-файл страховки на смартфоне, что значительно упрощает хранение документа. Распечатывать бумажный полис больше не нужно; свободное ценообразование на страховые полисы: ранее цены регулировались Моторным транспортным страховым бюро Украины (МТСБУ), с 2025 года страховые компании получат право самостоятельно определять стоимость, основываясь на собственных критериях оценки рисков. Это позволит водителям выбирать лучшие условия среди разных предложений.

Что произойдет в случае отсутствия

Пересечение границы без действительного страхового полиса невозможно. Кроме того, за его отсутствие в странах-участниках системы предусмотрены штрафы от 150 до 1000 евро. В случае ДТП водитель без страховки вынужден будет самостоятельно компенсировать ущерб пострадавшим.

Какие цены сейчас действуют на "Зеленую карту"

Тип транспорта 15 дней 3 месяца 6 месяцев 1 год Легковые автомобили (до 9 мест, масса до 3500 кг) 1 173 3 217 8 216 13 041 Автобусы 4 390 9 172 18 345 39 734 Грузовые автомобили 2 511 6 041 13 937 31 115 Прицепы, полуприцепы 399 1086 2 555 2 778 Мотоциклы 478 1 081 2 347 4 347

Оформление возможно в офисах страховых компаний, являющихся членами МТСБУ или онлайн. Онлайн-сервисы позволяют выбрать самые лучшие условия и стоимость среди разных предложений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 10 ноября 2024 года на границах ЕС заработала система EES, которая фиксирует биометрические данные иностранцев и упрощает пересечение границы. А с 2025 года для путешествий в ЕС украинцам нужно будет получать разрешение через систему ETIAS, уплатив сбор в 7 евро (323 грн).

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