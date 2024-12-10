Пенсионный возраст будет для всех разным: как уже сейчас узнать свой 

Чтобы узнать свой пенсионный возраст, нужно сосчитать свой стаж и сравнить с требованиями для выхода на пенсию. Например, если в этом году вам исполняется 60, то нужно иметь не менее 31 года стажа, если вы успели заработать от 21 до 30 лет стажа включительно, то придется работать до 63 лет. Если же у вас меньше 21 года стажа, то пенсию можно будет получить только в 65 лет.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Правда, закон позволяет вам докупать стаж (стоимость каждого месяца – 44% минимальной зарплаты). По состоянию на сегодня это 3520 грн за каждый месяц стажа. К примеру, если у вас есть 30 лет стажа, то за один год придется доплатить 42,2 тыс. грн.

Когда я выйду на пенсию? Сейчас время выхода на пенсию зависит только от стажа. Есть три варианта: в 60, 63 или 65 лет (абсолютное большинство уходит на пенсию в 60 лет).

Чтобы выйти на пенсию в 65 лет, достаточно иметь 15 лет стажа.

Гарантированно в 60 лет можно выйти на пенсию, если у вас есть не менее 35 лет стажа. Что изменит реформа в пенсионном возрасте? С 1 января 2028 года выйти на пенсию можно будет в любом возрасте при наличии 40 лет стажа (но таких украинцев будет немного).

Если была высокая зарплата, то для выхода на пенсию в 65 лет можно будет иметь и меньше 15 лет стажа.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2024 31 год 21 год 15 лет 2025 32 года 22 года 15 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Свой стаж (правда, только после 2004 года) можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через "Дію" или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Если есть стаж до 2004 года, его следует считать, например, по данным трудовой книжки.

Будет ли расти пенсионный возраст в Украине?

Пенсионный возраст в Украине не будут повышать. Во всяком случае, пока таких планов нет. OBOZ.UA изучил опубликованный проект пенсионной реформы. Ее нормы, наоборот, упрощают вход в пенсионную систему. Также об отсутствии норм по повышению пенсионного возраста неоднократно заявляли и министр соцполитики Оксана Жолнович, и ее первая заместительница Дарья Марчак.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине появился проект пенсионной реформы, разработанный Минсоцом, согласно которому будет введен новый принцип ежегодной индексации пенсий. Документ был опубликован на страницах Федерации профсоюзов. Индексацию, как и сейчас, будут проводить раз в году в марте. Однако вместо того, чтобы перечислять пенсии, увеличивая заложенный показатель зарплаты на 50% инфляции и 50% темпов роста зарплат, пенсию будут пересчитывать по новой формуле.

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