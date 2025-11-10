Украинских беженцев штрафуют и лишают водительских удостоверений: за что наказывают в ЕС

В Украине могут ввести систему штрафных баллов для водителей, которая уже довольно давно действует в Евросоюзе (ЕС). Она позволяет не только штрафовать, но и отнимать водительские удостоверения у злостных нарушителей правил дорожного движения, в том числе и у беженцев из Украины.

Как сообщили в Visit Ukraine, такой способ наказаний не является обязательным для всех стран ЕС и может отличаться в деталях. Разобраться, как работает система штрафных баллов на дорогах можно на примере четырех европейских стран: Франции, Германии, Италии и Польши.

Франция

Считается одной из самых эффективных систем в ЕС: только за первые годы после ее введения аварийность на дорогах упала почти на 20%.

В начале каждый водитель имеет 12 баллов (для водителей, имеющих менее 1 года стажа за рулем – 6 баллов).

Когда количество баллов снижается до 0, права аннулируют, а водитель сдает экзамен заново.

Примеры нарушений

Разговор по телефону за рулем – 2 балла.

Езда без ремня безопасности – 3 балла;

Превышение скорости – 3-11 баллов в зависимости от уровня превышения.

Германия

Баллы не списываются, а накапливаются.

Когда количество баллов достигает 8, водитель теряет право управлять автомобилем.

Водители с большим количеством баллов платят больше за автострахование.

Примеры нарушений

Серьезные административные нарушения (превышение скорости более 21 км/ч или пользование телефоном за рулем) – 1 балл.

Особо опасные действия (проезд на красный свет, игнорирование дистанции, превышение скорости более 31 км/ч) – 2 балла.

Уголовные правонарушения (вождение в состоянии опьянения, побег с места ДТП) – 3 балла.

Италия

Водители могут не только терять, но и зарабатывать баллы.

В начале каждому водителю предоставляется 20 баллов .

. За два года без единого штрафа государство предоставляет водителю бонусные 10 баллов, что мотивирует участников дорожного движения к безопасному поведению.

Примеры нарушений

Неправильное использование фар – 1 балл.

Проезд на красный свет – 5 баллов.

Управление в нетрезвом состоянии – 10 баллов.

Опасные маневры или значительное превышение скорости – 15 баллов.

Польша

Система предоставляет 24 балла опытным водителям и 20 новичкам .

Если лимит не превышен, баллы аннулируются автоматически через 12 месяцев после нарушения, что позволяет водителям "очистить" историю.

История накопленных баллов влияет на стоимость страхового полиса: водители с большим количеством нарушений платят больше.

Примеры нарушений

Превышение скорости более 50 км/ч или ДТП с пострадавшими – 15 баллов.

Превышение на 31-40 км/ч – 10 баллов.

Превышение на 21-25 км/ч – 4 баллов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, многим украинцам, которые получили приют в Польше, нужно заменить водительские права на документ местного образца. С 1 октября тем, кто этого не сделал, грозит до 2000 злотых штрафа (около 22,7 тыс. по актуальному курсу).

