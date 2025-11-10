Для украинцев в европейской стране начали действовать новые правила: у кого отберут особую помощь

Для украинских беженцев в Австрии с 31 октября начали действовать новые правила получения семейной и помощи по уходу за ребенком. В частности, выплаты были продлены до 30 июня 2026 года – однако чтобы сохранить право на помощь, украинцам нужно соответствовать ряду критериев.

Об этом сообщили в Visit Ukraine. Там отметили, что такими критериями являются:

Трудоустроенность.

Регистрация в службе занятости до 1 ноября 2025 года.

"Невыполнение этих условий может привести к временному прекращению выплат", – говорится в сообщении.

Впрочем, подчеркивается, некоторые категории украинцев будут получать помощь, даже если незарегистрированны в службе занятости. Речь о тех, кто "объективно не может работать" – т.е., лицах, которые:

Имеют медицинское подтверждение нетрудоспособности или тяжелого заболевания;

Ухаживают за ребенком до 2 лет.

Находятся в декретном отпуске.

Учатся.

Получают пенсию (как в Украине, так и в Австрии).

Ухаживают за родственником, имеющим статус Pflegestufe 3 и выше.

"В таких случаях выплаты сохраняются автоматически, если поданы все подтверждающие документы", – рассказали авторы материала.

Как подать заявление

Для получения семейной помощи.

Через портал FinanzOnline (по ссылке). Либо по почте в местный налоговый орган.

Для получения пособия по уходу за ребенком.

Через портал meinesv.at. Либо же непосредственно в соответствующий орган медицинского страхования.

"В случае отказа допускается повторная подача заявления – если были устранены причины отказа или предоставлены новые документы", – рассказали аналитики.

Что изменится для семей с детьми с инвалидностью

В то же время, подчеркивается, украинские семьи, получавшие повышенное пособие на ребенка с инвалидностью, смогут и дальше его получать. Однако для этого нужно будет подтвердить право на такую выплату.

"Новое заявление подавать не нужно. Достаточно предоставить запрашиваемые налоговой документы", – рассказали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Швейцарии с 1 ноября действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не будет предоставляться лицам, прибывшим сразу из 7 областей на западе страны.

