Как украинские водители могут сэкономить на бензине: озвучен лайфхак

Владельцы бензиновых и дизельных двигателей могут значительно сэкономить, следуя только одному простому совету. Дело в том, что автомобилисты могут сжигать больше топлива чем обычно, если машина перегружена.

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Об этом рассказала Express Луиза Томас, эксперт по моторному транспорту платформы Confused.com. Сменив способ управления автомобилем, можно уменьшить потребляемое топливо, сказала она.

"Один из способов – не перегружать ваш автомобиль, ведь это может вызвать сопротивление во время движения, следовательно, расход топлива увеличится.

По всей вероятности, многие водители хранят вещи в багажнике, а иногда даже на пассажирских сиденьях и в пространстве для ног. Перегрузка автомобиля может означать, что вы сожжете больше топлива, чем обычно. Это также может повлиять на ваше зрение во время вождения и на тормозной путь автомобиля", – объяснила специалистка.

Так, вытащив более тяжелые предметы из автомобиля, сняв багажники на крыше и боксы, можно снизить потребление топлива.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что уже в скором времени в Украине ожидается удорожание горючего. По прогнозам, к концу лета стоимость бензина повысится до 57-58 грн/литр, а дизеля – до 55-56 грн/литр.

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