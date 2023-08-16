Украинцам повысят цены на бензин: сколько будет стоить литр и когда подорожание

Уже в скором времени в Украине ожидается подорожание автотоплива. По прогнозам, до конца лета стоимость бензина повысится до 57-58 грн/литр, а дизеля – до 55-56 грн/литр.

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Об этом сообщил директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн, передает Киев24. Впрочем, подчеркнул он, до 60 грн/литр цены вряд ли достанут – однако "вплотную могут приблизиться".

"Думаю, нас ждет дополнительное подорожание. Цена на бензин составит 57-58 грн за литр. На дизтопливо, думаю, 55-56 грн. И, скорее всего, это произойдет еще до конца августа. Видим, что есть потенциал для роста", – рассказал эксперт.

Почему топливо подорожает

Причин же роста цен на топливо Куюн выделил две. Это:

высокие мировые цены;

фактическое иссякание запасов июньского дешевого горючего.

"Соответственно, рынок будет приходить в баланс с новыми реалиями. И они таковы, что цена будет еще расти. Не думаю, что она достигнет 60 грн/л, но вплотную может приблизиться", – констатировал он.

Почему цены начали расти

Причин удорожания топлива две. Первая – возвращение "довоенных" налогов на топливо.

Вторая же вытекает из первой: запасы бензина и дизтоплива, закупленных сетями АЗС еще до возвращения налогов, исчерпались. Новые же объемы будут закупаться уже с учетом новых/старых налогов.

"Июньское топливо, "доналоговое", уже заканчивается. А ценообразование июля просто в другой плоскости, на пару этажей выше лежит", – объяснил OBOZREVATEL основатель Prime Group TM Дмитрий Леушкин.

Сколько стоит топливо сейчас

За неделю – с 4 по 11 августа – бензин А-95 в Украине подорожал почти на 2 грн/л, до 51,94 грн. Выросли цены и на бензин А-95+, на 1,98 грн – до средних 53,92 грн.

Дизель вообще подорожал на 2,04 грн/л. Его цена составляла 51,29 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы могут сэкономить бензин в жару. Один из способов – разумно использовать кондиционер. В частности, не включать его на максимальную мощность, а устанавливать комфортную температуру.

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