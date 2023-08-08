Украинские 2 копейки продают за большие деньги: в чем особенность монеты

Украинские 2 копейки 2010 года продают за 9 202 грн – при том, что цена не окончательная и может стать еще больше. Такая стоимость обусловлена коллекционной особенностью монеты – она отчеканена на заготовке под 10 копеек и вместо обычного серебристого имеет цвет "под золото".

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Его автор сообщает:

изготовлена монета из алюминиевой бронзы;

весит она 1,7 грамма.

Находится монета в коллекционном состоянии. Реставрации не подвергалась.

Тем не менее, она имеет дефект: сверху ободок слишком массивный и выпирает. Тогда как к низу он истоньшается из-за чего монета выглядит как стесанная.

Цена может вырасти еще выше

Текущая цена в 9 202 грн – не окончательная. Поскольку монета продается по правилам аукциона, до конца торгов, запланированных на вечер 10 августа, ее стоимость может повыситься.

Первоначальная же ставка составила 1 грн. Т.е., в процессе аукциона монета уже подорожала более чем в 9 000 раз.

Какие особенности еще ценятся

Монеты на "чужих" заготовках высоко ценятся среди нумизматов. Дело в том, что такие копейки никогда не выпускались в промышленном масштабе, а потому являются очень очень редкими. К примеру, 10 копеек на заготовке под 1 копейку оценили за 29 000 грн.

Ценятся монеты и с другими особенностями. К примеру, с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). В частности, такие 1 грн 2005 года оценили в 10 000 грн.

А 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и другие монеты в 2 копейки. Так, монету 1994 года разновидности 2(10 к.)АА, можно продать по цене от 4 500 грн.

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