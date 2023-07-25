В Украине 10 копеек продают за огромные деньги: в чем особенность монеты

Украинскую монету в 10 копеек продают за 29 000 грн. Такая цена обусловлена ее особенностью – монета была отчеканена на заготовке под 1 копейку, а потому имеет "однокопеечный" серебристый цвет, а не стандартный "под золото".

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Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Как сообщает ее владелец:

изготовлена монета в 2004 году;

вес –1,47 грамма;

материал – нержавеющая сталь;

дефектов монета не имеет;

реставрации не подвергалась.

"10 коп. 2004 г. Штамп на заготовке 1 коп.", – говорится в объявлении.

Дорого можно продать и другие 10-копеечные монеты. К примеру, за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:

четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;

четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;

грозди №7 – хвостик не касается ягоды;

грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;

гурту с крупной насечкой.

От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 25 копеек. В частности, за монету 1992 года разновидности 4БАМ могут заплатить за 3000-5000 грн.

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