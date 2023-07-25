В Украине 10 копеек продают за огромные деньги: в чем особенность монеты
Украинскую монету в 10 копеек продают за 29 000 грн. Такая цена обусловлена ее особенностью – монета была отчеканена на заготовке под 1 копейку, а потому имеет "однокопеечный" серебристый цвет, а не стандартный "под золото".
Объявление размещено на специализированном ресурсе Violity. Как сообщает ее владелец:
- изготовлена монета в 2004 году;
- вес –1,47 грамма;
- материал – нержавеющая сталь;
- дефектов монета не имеет;
- реставрации не подвергалась.
"10 коп. 2004 г. Штамп на заготовке 1 коп.", – говорится в объявлении.
Дорого можно продать и другие 10-копеечные монеты. К примеру, за 10 копеек 1994 года разновидности 2ГБк, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2 000 грн до 2 600 грн. Такие монеты можно опознать по:
- четвертому зерну третьего колоса – оно разомкнуто;
- четвертому зерну четвертого колоса – оно касается листа;
- грозди №7 – хвостик не касается ягоды;
- грозди №3 – хвостик короткий и тонкий;
- гурту с крупной насечкой.
От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:
- средний зуб трезуба – острый, узкий;
- пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
- гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
- гурт с крупной насечкой.
Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 25 копеек. В частности, за монету 1992 года разновидности 4БАМ могут заплатить за 3000-5000 грн.
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