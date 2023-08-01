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Украинцы могут обогатиться, продав монеты из старых копилок: как распознать ценные

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
426
Украинцы могут обогатиться, продав монеты из старых копилок

Завалявшиеся в копилках старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги – речь идет о тысячах гривен. При чем номинал не имеет значения – дорогими могут оказаться и самые "маленькие" копейки.

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Так, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА,  по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки",  можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

Старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги

От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

  • средний зуб трезуба – острый, узкий;
  • пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;
  • гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;
  • гурт с крупной насечкой.
Дорогими могут оказать и самые "маленькие" копейки

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 1-копеечные монеты. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

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