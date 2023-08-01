Украинцы могут обогатиться, продав монеты из старых копилок: как распознать ценные

Завалявшиеся в копилках старые украинские монеты могут принести своим владельцам большие деньги – речь идет о тысячах гривен. При чем номинал не имеет значения – дорогими могут оказаться и самые "маленькие" копейки.

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Так, 2 копейки 1994 года разновидности 2(10 к.)АА, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", можно продать по цене от 4 500 грн. Эту монету можно узнать по широкому канту аверса (лицевой стороне).

"При чеканке аверса монеты использовался штемпель от 10 копеек 1994 года. Широкий кант получился из-за того, что диаметр штемпелей для 10 копеек меньше, чем для 2 копеек. Разновидность 2(10 к.)АА нумизматы часто называют "перепутка", – объясняют специалисты.

От 10 000 грн до 18 000 грн можно выручить на аукционах за 10 копеек 1992 года разновидности 2.21ВАк. Ее отличают:

средний зуб трезуба – острый, узкий;

пятое и седьмое зерно третьего колоса – замкнуто;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника;

гурт с крупной насечкой.

За 1 грн 2001 года разновидности 1АДг можно выручить до 5 000 грн. Особенность этой монеты в том, что у нее гладкий гурт без надписей.

"Поскольку эта гривня редкая и дорогая, ее часто подделывают фальшивомонетчики. Они спиливают надписи на группе в более дешевой гривне 2001 года. Проверяйте параметры монеты: у оригинала вес 6,8 г, диаметр 26 мм", – предупреждают специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, дорого можно продать и 1-копеечные монеты. К примеру, за монету 1992 года разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн.

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