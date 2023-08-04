newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Украинцы могут обогатится, продав разные монеты: какие ценятся

Роман Костюченко
Личные финансы
1 минута
270
Украинцы могут обогатится, продав разные монеты

Монеты с различными изъянами высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Сам же ценный брак может быть абсолютно разным.

Видео дня

К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Монеты с различными изъянами высоко ценятся среди коллекционеров

Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение – но в зеркальном виде.

50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн

Ценятся и монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). К примеру, такие 1 грн 2005 года оценили в 10 000 грн.

1 грн 2005 года с неправильным поворотом аверса к реверсу оценили в 10 000 грн

Охотятся коллекционеры и за монетами с двумя реверсами или аверсами. А кроме того:

  • отчеканенных на "чужих" заготовках;
  • с пробными номиналами и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 50 копеек 1992 года с гладким гуртом продали за 8 551 грн. Такой гурт получился в результате того, что при чеканке использовались штампы с нехваткой и матрицы без рифлений, а потому монеты из того тиража стали редкостными и ценными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!