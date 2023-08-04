Украинцы могут обогатится, продав разные монеты: какие ценятся
Монеты с различными изъянами высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Сам же ценный брак может быть абсолютно разным.
К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.
Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение – но в зеркальном виде.
Ценятся и монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). К примеру, такие 1 грн 2005 года оценили в 10 000 грн.
Охотятся коллекционеры и за монетами с двумя реверсами или аверсами. А кроме того:
- отчеканенных на "чужих" заготовках;
- с пробными номиналами и пр.
Как сообщал OBOZREVATEL, 50 копеек 1992 года с гладким гуртом продали за 8 551 грн. Такой гурт получился в результате того, что при чеканке использовались штампы с нехваткой и матрицы без рифлений, а потому монеты из того тиража стали редкостными и ценными.
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