Украинцы могут обогатится, продав разные монеты: какие ценятся

Монеты с различными изъянами высоко ценятся среди коллекционеров. Настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. Сам же ценный брак может быть абсолютно разным.

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К примеру, 50 копеек с инкузным браком оценили в 14 900 грн. Такой изъян возникает, когда при чеканке монета застревает в штемпеле – а тот следующую монету чеканит не своей рабочей поверхностью, а залипшей монетой.

Таким образом получается монета, одна из сторон которой нормальна, а другая имеет то же изображение – но в зеркальном виде.

Ценятся и монеты с неправильным поворотом аверса к реверсу (лицевой стороны к обратной). К примеру, такие 1 грн 2005 года оценили в 10 000 грн.

Охотятся коллекционеры и за монетами с двумя реверсами или аверсами. А кроме того:

отчеканенных на "чужих" заготовках;

с пробными номиналами и пр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 50 копеек 1992 года с гладким гуртом продали за 8 551 грн. Такой гурт получился в результате того, что при чеканке использовались штампы с нехваткой и матрицы без рифлений, а потому монеты из того тиража стали редкостными и ценными.