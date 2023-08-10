Украинец отсудил у РФ десятки тысяч евро морального ущерба: "приходится каждый час с тревогой следить за новостями"

Сосновский районный суд в Черкассах удовлетворил иск местного жителя и принял решение взыскать в его пользу с РФ 85 тыс. евро. Из них 35 тыс. евро - моральный ущерб, который получил украинец из-за военной агрессии и временной оккупации части территорий.

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Об этом говорится в решении Сосновского районного суда в Черкассах по делу №712/4875/23. И хотя суд занял сторону истца, реальной возможности реализовать решение нет. Национальные суды, в том числе и украинские, могут принимать решения взыскать деньги с чужого государства. Однако реализовать такое решение возможно только в том случае, если у того государства есть имущество и счета для ареста.

"Каждый день почти каждый час приходится с тревогой и надеждой тщательно следить за новостями политического, экономического и военного положения, поскольку все это непосредственно касается его лично", – объяснил свой ущерб истец.

В материалах дела говорится, что истец родился в Донецке, там у него осталась квартира (купил еще в 2003-м). В результате войны РФ против Украины он был вынужден выехать из временно оккупированного родного города.

"Негативные последствия вооруженной агрессии РФ против Украины, временная оккупация, повсеместные проявления насилия и нарушения прав человека на временно оккупированной территории Украины, лично для него привели к потере жилья и имущества, невозможности проживания на временно оккупированной РФ территории Донецкой области", – говорится в материалах.

Кроме того, он потребовал возместить ему недополученную зарплату. Судья рассмотрел материалы дела и принял решение:

взыскать 50,7 тыс. евро материального ущерба;

взыскать 35 тыс. евро морального ущерба.

"Взыскать с РФ моральный ущерб в размере 1401554,00 гривен, что является эквивалентом 35000,00 евро курсом Национального банка Украины. Взыскать материальный ущерб в размере 2033252,53 гривен, что является эквивалентом 50774,95 евро", – говорится в материалах дела.

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