Украинец нашел клад, получил за него деньги и может сесть в тюрьму: что он откопал

"Черный археолог" из Хмельницкой области продал на интернет-аукционе уникальное сокровище III века. Получил он за это не только деньги, но и подозрение от правоохранителей – ему грозит, среди прочего, тюремное заключение сроком до 3 лет.

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Об этом сообщили Нацполиция и Офис генпрокурора. Отмечается: ориентировочная стоимость изъятого уникального клада составляет более 590 тыс. грн.

"Жителю Хмельнитчины сообщено о подозрении в незаконном присвоении найденного клада, который имеет культурную ценность, а также сбыте имущества, полученного уголовно противоправным путем (ч. 1 ст. 193, ст. 198 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Что нашел "черный археолог"

Мужчина, не имея соответствующего разрешения, проводил земляные поисково-археологические работы. В процессе этого он откопал уникальное сокровище III века:

пояса готов;

серебро;

медь;

литье;

ковку;

плаковку.

"Они относятся к предметам декоративно-прикладного искусства древних германцев в период, когда они мигрировали через территорию современной Украины из Северной Европы в Черное море. Находка имеет художественное, историческое, этнографическое и научное значение. Аналоги найденной древности – самые известные экспонаты в главных музеях Дании и Швеции", – рассказали правоохранители.

После этого, отмечается, мужчина выставил находку для продажи на интернет-аукционе. Где и реализовал их.

Отметим: согласно действующему законодательству, археологические находки принадлежат государству, а потому не могут быть предметами продажи и коллекционирования частными лицами. А также вывозиться за границу.

Где сокровище сейчас

В настоящее время, отмечается, найденные ременная гарнитура, а также другие предметы искусства переданы в Национальный музей Украины. Его эксперты уже подтвердили достоверность и подлинность происхождения находки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США же мужчина вполне легально нашел в своей старой комнате плеер от Apple iPod. И продал его за 29 000 долларов.

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