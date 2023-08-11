Мужчина нашел во время уборки старый плеер и продал его за 29 тыс. долларов: почему столько заплатили

Плеер от Apple iPod продали на аукционе за 29 000 долларов. Он был выпущен в 2001 году и относится к первому поколению этих гаджетов. Однако примечательной является его история: владелец сначала о нем забыл, а потом обнаружил спустя много лет, убирая дом.

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Об этом сообщает edm.com. Отмечается ,что этот iPod:

так и не был распакован;

следовательно, его не использовали.

"iPod был подарен тогдашнему подростку в качестве рождественского подарка в декабре 2001 года его родителями. Он был удивлен и не знал, что с ним делать. Поэтому положил его на полку (где, вероятно, тот и оставался все это время. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Нашел же плеер мужчина уже после смерти своего отца – когда решил провести уборку дома, в котором вырос. "Это настоящая капсула времени", – сказал он о находке.

Отметим, что в настоящее время Apple прекратила производство iPod. Причиной стал низкий спрос на девайс.

Старые вещи Apple продают за большие деньги

Проданный за 29 тыс. долларов iPod не первый старый продукт Apple, за который в последнее время за большие деньги. Так:

первую нераспакованную модель iPhone на 4 ГБ продали за 190 372 доллара;

пару редких кроссовок от компании – за 50 000 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, житель Австралии же отдал благотворительному магазинов диван, внутри которого были спрятаны 30 000 долларов. При этом он знал, что деньги там лежат – однако был уверен, что они находятся в секции, которую он оставил у себя.

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